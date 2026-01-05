الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

"سال" السعودية تبدأ طرح صكوك بحد أدنى مليون ريال

«الاقتصادية»
«الاقتصادية» من الرياض
الثلاثاء 13 يناير 2026 10:3 |1 دقائق قراءة
"سال" السعودية تبدأ طرح صكوك بحد أدنى مليون ريالمنطقة سال اللوجستية في مطار الرياض

بدأت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، طرح صكوك مقومة بالريال داخل وخارج المملكة.

"سال" قالت عبر بيان في "تداول" اليوم الثلاثاء، أنها عينت كلا من شركة جي بي مورجان العربية السعودية وشركة الأهلي المالية، كمديري الاكتتاب ومديري السجل لغرض الطرح المحتمل، موضحة أن الحد للاكتتاب مليون ريال.

"سال" تبرم اتفاقية تقديم خدمات لوجستية مع "طيران الرياض"

أبرمت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية عبر قطاعها للخدمات...

Thu, 27 2025

الشركة بينت أن الطرح الذي ينتهي في 29 يناير الجاري، ستحدد قيمته وعوائده في وقت لاحق بناء على ظروف السوق، وأنه سيخضع لموافقات الجهات التنظيمية، وسيتم وفقا للأنظمة واللوائح.

أوضحت أنه سيتم استخدام العائدات الناتجة من برنامج الصكوك لأغراض الشركة المؤسسية العامة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تمويل خطط الإنفاق الرأسمالي لدعم التوسعات والمشاريع المستقبلية، وتحقيق الأهداف المالية والإستراتيجية طويلة المدى.

"سال السعودية" توقع اتفاقية مع لجنة "كأس آسيا 2027" لتقديم خدمات لوجستية

وقعت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية اتفاقية إطارية أمس...

Mon, 15 2025

"سال" كانت قد وقعت منتصف ديسمبر الماضي اتفاقية إطارية، مع اللجنة المنظمة لاستضافة كأس آسيا 2027، لتقديم حلول متكاملة من الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد للفعاليات والأنشطة ذات الصلة.

الاتفاقية تتضمن تقديم حلول لوجستية متكاملة تغطي عمليات التخزين والنقل والتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية للفعاليات لدعم تنظيم وتنفيذ بطولتي كأس آسيا تحت 23 عاما 2026 وكأس آسيا 2027.

