"سال" السعودية تبدأ طرح صكوك بحد أدنى مليون ريال

بدأت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، طرح صكوك مقومة بالريال داخل وخارج المملكة.

"سال" قالت عبر بيان في "تداول" اليوم الثلاثاء، أنها عينت كلا من شركة جي بي مورجان العربية السعودية وشركة الأهلي المالية، كمديري الاكتتاب ومديري السجل لغرض الطرح المحتمل، موضحة أن الحد للاكتتاب مليون ريال.

الشركة بينت أن الطرح الذي ينتهي في 29 يناير الجاري، ستحدد قيمته وعوائده في وقت لاحق بناء على ظروف السوق، وأنه سيخضع لموافقات الجهات التنظيمية، وسيتم وفقا للأنظمة واللوائح.

أوضحت أنه سيتم استخدام العائدات الناتجة من برنامج الصكوك لأغراض الشركة المؤسسية العامة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تمويل خطط الإنفاق الرأسمالي لدعم التوسعات والمشاريع المستقبلية، وتحقيق الأهداف المالية والإستراتيجية طويلة المدى.

"سال" كانت قد وقعت منتصف ديسمبر الماضي اتفاقية إطارية، مع اللجنة المنظمة لاستضافة كأس آسيا 2027، لتقديم حلول متكاملة من الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد للفعاليات والأنشطة ذات الصلة.

الاتفاقية تتضمن تقديم حلول لوجستية متكاملة تغطي عمليات التخزين والنقل والتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية للفعاليات لدعم تنظيم وتنفيذ بطولتي كأس آسيا تحت 23 عاما 2026 وكأس آسيا 2027.