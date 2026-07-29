أكدت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، نجاح سلسلة الإمدادات التابعة لها في التكيف مع التغيرات في التدفقات التجارية العالمية رغم الظروف الجيوسياسية التي شهدها الربع الثاني 2026، ما مكّنها من المحافظة على استمرارية الأعمال وتقديم خدمات موثوقة لعملائها، بحسب بيان اليوم.

وقال الرئيس التنفيذي والعضو التنفيذي لمجلس الإدارة فيصل الفقير، إن الشركة واصلت تحقيق أداء تشغيلي اتسم بالمرونة والصمود في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي واضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة، مشيرا إلى أن التركيز انصب على التميز التشغيلي وتحسين محفظة الأعمال والمضي في تنفيذ البرامج التحولية للشركة.

وأوضح أن سلسلة الإمدادات التابعة لـ«سابك» تمكنت من التكيف مع التحولات في التدفقات التجارية العالمية خلال الربع الثاني، حيث تجاوز حجم شحنات البوليمرات المنقولة من الشرق إلى الغرب ضعف المعدلات المعتادة، رغم التحديات الجيوسياسية التي أثرت على حركة التجارة الدولية.

أضاف أن الشركة واصلت تقديم خدمات موثوقة لعملائها من خلال التعاون الوثيق مع شركائها والاستفادة من خدمة «البحر الأحمر السريع» لنقل الحاويات، التي أطلقت حديثاً، بما أسهم في تعزيز مرونة العمليات اللوجستية واستمرارية الإمدادات.

وفي جانب الابتكار التجاري، واصلت «سابك» تعزيز مكانتها في قطاع الكيماويات من خلال طرح 32 حلاً لمنتجات جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري، في خطوة تعكس التزامها بتطوير منتجات مبتكرة تلبي احتياجات الأسواق والعملاء وتدعم فرص النمو المستقبلي.

كما وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع شركة «سير»، أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية، بهدف تعزيز التعاون وتطوير حلول مبتكرة تسهم في دعم المحتوى المحلي وتوفير قيمة طويلة الأجل.

وعلى صعيد المشاريع التنموية الاستراتيجية، أكدت «سابك» مواصلة التقدم في مشروع «مجمع سابك فوجيان» في الصين، متوقعة بدء تشغيل المشروع خلال الربع الرابع من عام 2026.

ويعد المشروع من أبرز الاستثمارات الاستراتيجية للشركة، ويأتي ضمن جهودها لتعزيز حضورها في الأسواق العالمية وتوسيع قاعدة أعمالها في أحد أكبر أسواق الكيماويات على مستوى العالم.

كما أشارت الشركة إلى تحقيق إنجاز تشغيلي مهم تمثل في وصول إنتاج مصنع ميثيل ثلاثي بوتيل الإيثر (MTBE) في المملكة العربية السعودية إلى مليون طن متري، ما يعكس قوة التقنيات الصناعية التي تمتلكها الشركة وقدرتها على تحقيق كفاءة تشغيلية عالية.

وأكد الفقير أن «سابك» ستواصل التركيز على التخصيص المنضبط لرأس المال، وتحقيق التميز التشغيلي، وتنفيذ برامجها التحولية وتحسين محفظة الأعمال، إلى جانب الاستثمار في فرص النمو الانتقائي الممنهج، بما يدعم قدرتها على تحقيق قيمة مستدامة وتعزيز العوائد على المدى الطويل.