أعلنت دله الصحية عن نتائجها للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، مسجلة أعلى إيرادات في تاريخها على مستوى التسعة شهور وثاني أعلى إيرادات ربعية على الإطلاق. وجاء ذلك بدعم من تعزيز الطاقة التشغيلية للمرافق القائمة والاستحواذات الجديدة التي قامت الشركة بها والمتمثلة في الاستحواذ على مستشفى "دله الخبر" – المعروف سابقاً باسم "مستشفى السلام" – ومستشفى "دله الأحساء" – المعروف سابقاً باسم "مستشفى الأحساء"، واللذان شهدا نمواً كبيراً في أعداد المراجعين والإيرادات بعد الاستحواذ.

نتائج الربع الثالث من العام 2025

ارتفعت إيرادات المجموعة في الربع الثالث من عام 2025م بنسبة 25.2% لتصل إلى 1,061 مليون ريال سعودي، مقارنة بـ 848 مليون ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق، بزيادة قدرها 213 مليون ريال سعودي. وكان للاستحواذ على مستشفى دله الخبر ومستشفى دله الأحساء أثر واضح حيث ساهما بنحو 186 مليون ريال سعودي أي ما نسبته 87% من اجمالي الزيادة في الإيرادات.

وسجّل المستشفيان الجديدان في محفظة الشركة التي باتت تضم الآن 8 مستشفيات (بما فيها المرافق الزميلة) ارتفاعاً كبيراً في الإيرادات بنحو 58 مليون ريال سعودي في الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بنسبة زيادة قدرها 45%. ومن المتوقع أن تتخطى مساهمة المستشفيين في الإيرادات الـ ٥٠٠ مليون ريال سعودي المعلن عنها مسبقاً بنسبة ملحوظة خلال كامل العام 2025م (بداية من تاريخ الاستحواذ في 23 مارس 2025م)، وأن يستمر هذا النمو بنسب مرتفعة في السنوات التي تليها مع زيادة نسب تشغيل المستشفيين وخاصةً مستشفى دله الخبر.

وبالنسبة إلى المرافق الطبية القائمة الأخرى، فقد حققت أيضا نمواً بواقع 41 مليون ريال سعودي في إيراداتها في الربع الثالث من عام 2025م مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بدعم من ارتفاع عدد المراجعين وزيادة التنوع في التخصصات الرئيسية والفرعية في مرافق المجموعة.

وارتفع صافي الربح العائد لمساهمي الشركة في الربع الثالث من عام 2025م بنسبة 12.5% ليصل إلى 142 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 126 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق، بزيادة قدرها 16 مليون ريال سعودي. وأدى ذلك إلى ارتفاع ربح السهم في الربع الحالي ليبلغ 1.40 ريال للسهم مقارنة بـ 1.29 ريال للسهم في الربع المماثل من العام السابق، وذلك بدعم من ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 17.8% أو ما يعادل 58 مليون ريال سعودي عن الربع المماثل من العام السابق.

وتمكنت الشركة بعد الاستحواذ على شركة السلام للخدمات الطبية (مستشفى دلّه الخبر) من إعادة التفاوض على شروط تمويل مرابحة طويل الأجل وتخفيض تكلفته ما أدى إلى تسجيل أرباح إعادة قياس بقيمة 29.5 مليون ريال سعودي سجلت في الربع الثالث من عام 2025م. واستطاعت دلّه الصحية تحسين كفاءة تشغيل المستشفى وتخفيض صافي خسائره بنسبة 95% أو ما يعادل 44 مليون ريال سعودي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق (وذلك دون اعتبار التأثير الايجابي لأرباح إعادة قياس التمويل المذكور)، مستفيدة من ثقة المراجعين باسم دلّه الصحية الأمر الذي انعكس نمواً كبيراً في عدد الزيارات.

هذا وارتفع صافي الربح قبل تكاليف التمويل والزكاة والإطفاء والاستهلاك في الربع الثالث من عام 2025م بنسبة 9.7% ليصل إلى 223 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 203 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق، بزيادة قدرها 20 مليون ريال سعودي. كما تجدر الإشارة إلى أن مستشفى دله الخبر تجاوز خلال الربع الحالي نقطة التعادل فيما يخص صافي الربح قبل تكاليف التمويل والزكاة والإطفاء والاستهلاك واقترب بشكل ملحوظ من تحقيق أرباح صافية (وذلك دون اعتبار التأثير الايجابي لأرباح إعادة قياس التمويل).

نتائج الأشهر التسعة الأولى

ارتفعت إيرادات دلّه الصحية لفترة التسعة أشهر من عام 2025م بنسبة 23.3% لتصل إلى 2,956 مليون ريال سعودي، مقارنة بـ 2,397 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة قدرها 559 مليون ريال سعودي. وساهمت الاستحواذات بنحو 375 مليون ريال سعودي من هذه الزيادة أي ما يعادل 67% من إجمالي النمو في إيرادات الشركة. كذلك حققت المرافق الطبية القائمة قبل الاستحواذات أيضا نمواً في إيراداتها بزيادة تصل إلى 191 مليون ريال سعودي، بينما تراجعت مبيعات قطاع توزيع الأدوية (وهو قطاع منفصل عن المستشفيات) خلال الفترة الحالية بنحو 7 مليون ريال سعودي مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي نتيجة تأخر طرح بعض المناقصات خلال الفترة الحالية.

وارتفع صافي الربح العائد لمساهمي الشركة لفترة التسعة أشهر من عام 2025م بنسبة 18% ليصل إلى 422 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 357 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة قدرها 65 مليون ريال سعودي. وأدى ذلك إلى ارتفاع ربح السهم في الفترة الحالية ليبلغ 4.22 ريال سعودي للسهم مقارنة بـ 3.66 ريال سعودي للسهم للفترة المماثلة من العام السابق. وقد ارتفع إجمالي الربح بنسبة 15.3% ليبلغ 1,054 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 914 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة قدرها 140 مليون ريال سعودي. كما تحسن ربح التشغيل للفترة بنسبة 8.6% ليبلغ 490 مليون ريال سعودي مقارنة بـ452 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق بزيادة قدرها 39 مليون ريال سعودي.

وارتفع صافي الربح قبل تكاليف التمويل والزكاة والإطفاء والاستهلاك للفترة بنسبة 17% ليصل إلى 685 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 585 مليون ريال سعودي في الفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة قدرها 100 مليون ريال سعودي.

تعليق رئيس مجلس الإدارة والنظرة المستقبلية

أشاد م. طارق القصبي، رئيس مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية، بما حققته الشركة من إنجازات على مختلف الأصعدة التشغيلية والمالية والطبية، مؤكداً أنه بعد فضل الله فإن إرث الشركة المبني على أسس التميّز والجودة والإنسانية كان وسيبقى المحرّك الأساس للنمو وهو أمر انعكس جليّاً في أداء مستشفيي دلّه الخبر ودلّه الأحساء واللذان حققا قفزة كبيرة في الإيرادات بعد أن حملا اسم دلّه الصحية، لا سيما مستشفى دلّه الخبر الذي سجّل أوّل ربحية له في شهر سبتمبر بعد ستة أشهر فقط من استلام دلّه لإدارته، فضلاً عن استمرار الأداء القوي في مرافق الشركة القائمة قبل الاستحواذ التي شهدت نمواً في إيراداتها بواقع 191 مليون ريال سعودي في الأشهر التسعة الأولى من العام 2025م مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وأضاف القصبي أن انتشار المجموعة عبر 8 مستشفيات وأربع عيادات مع مشاريع التوسع القادمة التي تشمل مستشفى العارض شمال الرياض وعدداً من العيادات الجديدة وخطط توسع كبيرة لمرافق وخدمات مستشفى دلّه الخبر ستعزز قدرة الشركة على مواصلة استقطاب أفضل الكفاءات الطبية والاستثمار في أحدث التقنيات بما يعزز ثقة المراجعين وسهولة وصولهم لخدمات دلّه الصحية النوعيّة في كافة أرجاء المملكة.

وأعرب القصبي عن تفاؤل دلّه الصحية بأن يكون العام 2025م أفضل عام في تاريخ الشركة سواءً من ناحية الإيرادات والأرباح أو الإنجازات الطبية، حيث تواصل مرافق الشركة حصد اعتمادات وجوائز محلية ودولية بينها في الربع الحالي ثلاثة جوائز عالمية خاصة بتحسين تجربة المريض وحصول مستشفى دلّه النخيل كأول مستشفى في العالم على اعتماد الهيئة الدولية لقياس نتائج الرعاية الصحية (ICHOM) بنسخته الجديدة والذي يعدّ المرجعية الدولية الأعلى لمعايير الرعاية الصحية القائمة على المخرجات.

يذكر أن مجموعة دله الصحية مدرجة في السوق الرئيسية لتداول السعودية (تحت الرمز: 4004، ورقم التعريف الدولي: SA135G51UI10).

