دله الصحية تسجل أعلى إيرادات سنوية وربعية في تاريخها مع نحو مليون زيارة إضافية خلال العام 2025م وصافي الربح السنوي يقفز 14.2% إلى 538 مليون ريال سعودي

أبرز نتائج الشركة:

· حققت الشركة أعلى إيرادات سنوية في تاريخها بنسبة زيادة 26.9% إلى 4,067 مليون ريال سعودي، وحقق الربع الرابع أعلى إيراد ربع سنوي على الإطلاق بنسبة زيادة 37.3% عن الربع المماثل إلى 1,110 مليون ريال سعودي

· أعداد الزيارات لمرافق الشركة تحقق قفزة كبيرة بنحو مليون زيارة إضافية لتصل إلى 3.8 مليون زيارة عام 2025م

· إيرادات مستشفيي دله الخبر ودله الأحساء تتجاوز التوقعات بنحو 14.4% وتسجل 572 مليون ريال سعودي

· مستشفى دله الخبر يتحول إلى الربحية في الربع الأخير ويخفض خسائره على مستوى السنة بنسبة 72% دون اعتبار الأرباح غير المتكررة التي حققها في الربع الثالث من عام 2025م

· ارتفاع صافي ربح الشركة بنسبة 14.2% إلى 538 مليون ريال سعودي لعام 2025م وبنسبة 2.3% في الربع الرابع مقارنة بالربع المماثل وتصل إلى 117 مليون ريال سعودي

· المهندس طارق القصبي: "2025م عام قياسي على كافة المستويات والثقة هي المكوّن الأساس في استدامة النمو الكبير الذي تشهده الشركة عاماً تلو الآخر"

IMG-20260304-WA0008

أعلنت دله الصحية عن نتائجها للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، مسجلة أعلى إيرادات في تاريخها على المستويين الربعي والسنوي. وجاء ذلك في ظل ارتفاع قياسي في أعداد المراجعين يعكس الثقة بالخدمات النوعية التي تقدمها مرافق الشركة الصحية، وبدعم من تعزيز الطاقة التشغيلية للمرافق القائمة والاستحواذات الجديدة التي قامت بها الشركة على مستشفى "دله الخبر" ومستشفى "دله الأحساء"، واللذين شهدا نمواً كبيراً في أعداد المراجعين والإيرادات بعد الاستحواذ.

نتائج الربع الرابع من العام 2025م

حققت الشركة أعلى إيرادات ربعية في تاريخها، حيث ارتفعت الإيرادات في الربع الرابع من عام 2025م بنسبة 37.3% لتصل إلى 1,110 مليون ريال سعودي، مقارنة بـ 809 مليون ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق، بزيادة قدرها 301 مليون ريال سعودي. وأتى ذلك نتيجة لزيادة الطاقة التشغيلية والتوسعات الاستراتيجية التي تقوم بها المجموعة سواءً في المرافق الطبية القائمة أو المستحوذ عليها، وهو ما ساهم في استمرار نمو أعداد المراجعين لمستشفيات المجموعة.

وكان للاستحواذ على مستشفيي دله الخبر ودله الأحساء، والذي تم في 23 مارس 2025م، أثر إيجابي في زيادة الإيرادات، حيث بلغ إجمالي إيرادات المستشفيين في الربع الحالي نحو 197 مليون ريال سعودي، أي ما نسبته 65.3% من إجمالي الزيادة في الإيرادات. وقد حقق المستشفيان تحت مظلة شركة دلّه الصحية قفزة في الإيرادات بنحو 52 مليون ريال سعودي بنسبة زيادة قدرها 35.5% في الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق (مع العلم أن إيرادات الربع المماثل من العام السابق للمستشفيين غير مضمنة في إيرادات شركة دله الصحية كونها تسبق تاريخ الاستحواذ).

وبالنسبة للمرافق الطبية للمجموعة القائمة قبل الاستحواذ، فقد حققت أيضاً نمواً في إيراداتها للربع الرابع من عام 2025م مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بزيادة وصلت إلى 105 مليون ريال سعودي تمثل 34.7% من إجمالي زيادة الإيرادات للمجموعة، وبنسبة نمو مقارنة بالربع المماثل من العام السابق قدرها 12.9%.

وارتفع صافي الربح العائد لمساهمي الشركة في الربع الرابع من عام 2025م بنسبة 2.3% ليصل إلى 117 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 114 مليون ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق، بزيادة قدرها 3 مليون ريال سعودي. وانخفض ربح السهم في الربع الحالي ليبلغ 1.15 ريال سعودي للسهم مقارنة بـ 1.17 ريال سعودي للسهم للربع المماثل من العام السابق، وذلك بسبب زيادة عدد أسهم الشركة نتيجة الاستحواذ على شركتي السلام للخدمات الطبية والأحساء للخدمات الطبية حيث كان جزء من عوض الصفقة هو إصدار أسهم جديدة بنسبة 3.99% من رأسمال الشركة قبل الاستحواذ.

وتمكنت دلّه الصحية بخبرتها الواسعة في إدارة المرافق الصحية من تحويل مستشفى دلّه الخبر إلى الربحية في وقت قصير بعد استحواذها عليه في 23 مارس 2025م ، حيث تحوّل من خسائر بلغت 34 مليون ريال سعودي في الربع الرابع من عام 2024م إلى أرباح قدرها 5 مليون ريال سعودي في الربع الرابع من عام 2025م. وبذلك تكون قد انخفضت خسائر المستشفى بقيمة 39 مليون ريال وبنسبة 115% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. ويأتي التحول الجذري في أداء مستشفى دله الخبر نتيجة تحقيق نمو كبير في الزيارات وتحسين كفاءة التشغيل للمستشفى الذي لا يزال في مراحل تشغيله الأولى. (مع العلم أن خسائر مستشفى دله الخبر للربع المماثل من العام السابق غير مضمنة في أرباح شركة دله الصحية كونها تسبق تاريخ الاستحواذ).

ويأتي تحسن صافي الربح في الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بالرغم من تسجيل الشركة في الربع الحالي لرسوم أراضٍ بيضاء لأعوام 2023م و2024م و2025م في شركة درع الرعاية بقيمة 12 مليون ريال سعودي، فضلاً عن تسجيل مخصصات لمخزون متقادم وغرامات توريدات في شركة دله فارما بقيمة 11 مليون ريال سعودي.

وارتفع صافي الربح قبل تكاليف التمويل والإطفاء والاستهلاك والزكاة في الربع الرابع من عام 2025م بنسبة 42.7% ليصل إلى 237 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 166 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق، بزيادة قدرها 92 مليون ريال سعودي.

نتائج العام 2025م

حققت الشركة أعلى إيرادات سنوية في تاريخها، حيث ارتفعت إيرادات عام 2025م بنسبة 26.9% لتصل إلى 4,067 مليون ريال سعودي، مقارنة بـ 3,206 مليون ريال سعودي للسنة السابقة، بزيادة قدرها 861 مليون ريال سعودي.

وجاء ارتفاع الإيرادات مدعوماً بزيادة غير مسبوقة في أعداد الزيارات للمراجعين لمرافق الشركة لاسيما مع استكمال عملية الاستحواذ على مستشفى دله الخبر ومستشفى دله الأحساء والتوسعات المستمرة لباقي مرافق المجموعة، حيث بلغ عدد زيارات المراجعين في عام 2025م نحو 3.8 مليون زيارة مقارنة بـ 2.8 مليون في عام 2024م بزيادة قدرها نحو مليون زيارة وبنسبة ارتفاع تبلغ 35.7%.

وقد فاق إجمالي إيرادات مستشفيي دلّه الخبر ودلّه الأحساء توقعات الشركة السابقة التي كانت قد قدرته بنحو 500 مليون ريال سعودي، حيث سجل المستشفيان من تاريخ استحواذ الشركة عليهما في 23 مارس 2025م حتى 31 ديسمبر 2025م إجمالي إيرادات بلغ نحو 572 مليون ريال سعودي، أي ما يمثل 66.4% من إجمالي الزيادة في إيرادات المجموعة. كذلك حققت المرافق الطبية القائمة للمجموعة قبل الاستحواذ نمواً بنسبة 8.3% في إيرادات السنة الحالية مقارنة بالعام السابق، بزيادة وصلت إلى 289 مليون ريال سعودي أي 33.6% من اجمالي زيادة الإيرادات للمجموعة.

وارتفع صافي الربح العائد لمساهمي الشركة لعام 2025م بنسبة 14.2% ليصل إلى 538 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 471 مليون ريال سعودي في العام السابق، بزيادة قدرها 67 مليون ريال سعودي. وأدى ذلك إلى ارتفاع ربح السهم في السنة الحالية ليبلغ 5.32 ريال سعودي للسهم مقارنة بـ 4.83 ريال سعودي للسهم في العام السابق.

كما ارتفع صافي الربح قبل تكاليف الدين والإطفاء والاستهلاك والزكاة للسنة بنسبة 22.8% ليصل إلى 922 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 751 مليون ريال سعودي في العام السابق، بزيادة قدرها 171 مليون ريال سعودي.

تعليق رئيس مجلس الإدارة والنظرة المستقبلية

صرّح م. طارق القصبي، رئيس مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية، بأن العام 2025م كان عاماً قياسياً للشركة على كافة الأصعدة التشغيلية والمالية والطبية، مشيراً إلى أن استقبال مرافق الشركة لحوالي مليون زيارة إضافية خلال العام هو انعكاس مباشر للعمل الدؤوب الذي يقوم به منسوبو الشركة بغية توفير تجربة مراجع متكاملة قائمة على الخدمات النوعية والتعامل الإنساني ويسر الإجراءات، مؤكداً بأن هذه الثقة هي المكوّن الأساسي في استدامة النمو الاستثنائي الذي تشهده الشركة عاماً تلو الآخر.

وأشاد القصبي بالتحوّل الذي شهده مستشفى دلّه الخبر منذ أن استحوذت دلّه الصحية عليه في نهاية الربع الأول من العام 2025م وعملت على رفع كفاءته وإمكاناته، حيث تحوّل إلى الربحية في الربع الرابع من العام 2025م وخفّض خسائره السنوية بأكثر من 72%، مدعوماً بقفزة كبيرة في أعداد المراجعين بعد أن حمل اسم دلّه الصحية، علماً بأن المستشفى حالياً يشغّل 150 سريراً فقط من طاقته الاستيعابية الكاملة والتي تبلغ 475 سريراً والتي سيتم تشغيلها تدريجياً تماشياً مع ارتفاع الطلب على خدمات المستشفى.

وأضاف القصبي أن انتشار المجموعة الحالي عبر 13 مرفقاً صحياً بين مستشفيات وعيادات فضلاً عن مشاريع التوسع القادمة التي تشمل مستشفى العارض شمال الرياض وعدداً من العيادات الجديدة وخطط توسع كبيرة لمرافق وخدمات مستشفى دلّه الخبر ستعزز قدرة الشركة على مواصلة استقطاب أفضل الكفاءات الطبية والاستثمار في أحدث التقنيات بما يدعم ثقة المراجعين واستدامة الأداء القوي.

وأعرب القصبي عن تفاؤل دلّه الصحية بأن تشكل النتائج القياسية للعام 2025م انطلاقة نحو مزيد من النمو في الفترة المقبلة مشيراً إلى تركيز الشركة على تنمية تواجدها وإمكاناتها في العاصمة الرياض تماشياً مع النمو الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده العاصمة، ومواصلة الحرص على التميّز الطبي ليس على مستوى المملكة فقط إنما إقليمياً وعالمياً، لا سيما بعد دخول مستشفى دلّه النخيل في قائمة نيوزويك العالمية لأفضل المرافق الصحية عن العام 2025م.

يذكر أن مجموعة دله الصحية مدرجة في السوق الرئيسية لتداول السعودية (تحت الرمز: 4004، ورقم التعريف الدولي: SA135G51UI10).

