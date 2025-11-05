الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 5 نوفمبر 2025 | 14 جُمَادَى الْأُولَى 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين9.84
(-4.37%) -0.45
مجموعة تداول السعودية القابضة193.1
(-2.96%) -5.90
الشركة التعاونية للتأمين130.8
(0.15%) 0.20
شركة الخدمات التجارية العربية114.5
(-4.02%) -4.80
شركة دراية المالية5.5
(-0.72%) -0.04
شركة اليمامة للحديد والصلب35.4
(-1.39%) -0.50
البنك العربي الوطني23.49
(-2.61%) -0.63
شركة موبي الصناعية12.12
(6.13%) 0.70
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة34.34
(-2.44%) -0.86
شركة إتحاد مصانع الأسلاك23.72
(-1.98%) -0.48
بنك البلاد28.52
(-1.86%) -0.54
شركة أملاك العالمية للتمويل12.9
(-2.42%) -0.32
شركة المنجم للأغذية54.3
(-1.54%) -0.85
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.99
(-0.08%) -0.01
الشركة السعودية للصناعات الأساسية58.3
(-0.77%) -0.45
شركة سابك للمغذيات الزراعية120.1
(-1.96%) -2.40
شركة الحمادي القابضة32.5
(-2.11%) -0.70
شركة الوطنية للتأمين14.15
(-1.74%) -0.25
أرامكو السعودية25.6
(-0.62%) -0.16
شركة الأميانت العربية السعودية19.09
(-1.34%) -0.26
البنك الأهلي السعودي39.4
(-1.10%) -0.44
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات32
(-1.11%) -0.36
الشركات

وقعت شركة سملا وعِلم الروم للتنمية العمرانية التابعة لشركة دله البركة القابضة، اتفاقية شراكة إستراتيجية مع شركة إعمار مصر للتنمية التابعة لشركة إعمار العقارية، لتطوير مشروع سكني فاخر جديد في منطقة القطامية في القاهرة الجديدة على مساحة 380 فداناً، باستثمارات تبلغ 1.6 مليار دولار، مع عوائد متوقعة تصل إلى 2.44 مليار دولار.

ويجسد المشروع مجتمعاً عمرانياً راقياً يجمع بين تصاميم إعمار المميزة وتجاربها العالمية في بناء وجهات سكنية متكاملة، تعكس التزام الشركة بإعادة تعريف مفهوم الحياة العصرية الراقية في مصر.

دله البركة: خطوة مهمة ضمن إستراتيجية الاستثمار الإقليمي

قال الرئيس التنفيذي لشركة دله البركة القابضة المهندس عبد العزيز يماني، "إن الشراكة تمثل خطوة مهمة ضمن إستراتيجية المجموعة الإقليمية للاستثمار، وتعكس ثقتها الكبيرة بالقطاع العقاري المصري الواعد". وأضاف أن "المشروع سيشكل وجهة مميزة تتميز بجودتها وتصاميمها الراقية، وستكون له مساهمة مستدامة وطويلة الأمد في النسيج العمراني لمدينة القاهرة الجديدة".

إعمار: ثقة بصلابة السوق المصرية واستمرار الالتزام بالتنمية

من جانبه، أكد مؤسس شركة إعمار محمد العبار، أن الشراكة مع مجموعة دله البركة تعكس التزام إعمار الراسخ بدعم القطاع العقاري المصري والمساهمة في النهضة العمرانية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد. وأوضح أن السوق المصرية تزخر بالفرص الواعدة، وأن إعمار تواصل تطوير مشروعات قائمة على أعلى معايير الجودة وتركز على راحة العملاء في المقام الأول.

وأشار العبار إلى أن إطلاق المشروع الجديد يعكس ثقة إعمار بجاذبية السوق المصرية، مستشهداً بحجم استثمارات الشركة الذي تجاوز 1.878 تريليون جنيه مصري، وبمحفظة أراضيها التي تتخطى 34.6 مليون متر مربع.

التزام متبادل بدعم التنمية الاقتصادية في مصر وبناء مجتمعات عصرية

تعكس الشراكة التزام كلٍّ من دله البركة وإعمار بدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز تدفقات الاستثمار في السوق المصرية، من خلال تطوير مشروعات مستدامة تسهم في بناء مجتمعات عصرية ورفع جودة الحياة.

التعريفات
القاهرةإعماردله
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية