وقعت شركة سملا وعِلم الروم للتنمية العمرانية التابعة لشركة دله البركة القابضة، اتفاقية شراكة إستراتيجية مع شركة إعمار مصر للتنمية التابعة لشركة إعمار العقارية، لتطوير مشروع سكني فاخر جديد في منطقة القطامية في القاهرة الجديدة على مساحة 380 فداناً، باستثمارات تبلغ 1.6 مليار دولار، مع عوائد متوقعة تصل إلى 2.44 مليار دولار.

ويجسد المشروع مجتمعاً عمرانياً راقياً يجمع بين تصاميم إعمار المميزة وتجاربها العالمية في بناء وجهات سكنية متكاملة، تعكس التزام الشركة بإعادة تعريف مفهوم الحياة العصرية الراقية في مصر.

دله البركة: خطوة مهمة ضمن إستراتيجية الاستثمار الإقليمي

قال الرئيس التنفيذي لشركة دله البركة القابضة المهندس عبد العزيز يماني، "إن الشراكة تمثل خطوة مهمة ضمن إستراتيجية المجموعة الإقليمية للاستثمار، وتعكس ثقتها الكبيرة بالقطاع العقاري المصري الواعد". وأضاف أن "المشروع سيشكل وجهة مميزة تتميز بجودتها وتصاميمها الراقية، وستكون له مساهمة مستدامة وطويلة الأمد في النسيج العمراني لمدينة القاهرة الجديدة".

إعمار: ثقة بصلابة السوق المصرية واستمرار الالتزام بالتنمية

من جانبه، أكد مؤسس شركة إعمار محمد العبار، أن الشراكة مع مجموعة دله البركة تعكس التزام إعمار الراسخ بدعم القطاع العقاري المصري والمساهمة في النهضة العمرانية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد. وأوضح أن السوق المصرية تزخر بالفرص الواعدة، وأن إعمار تواصل تطوير مشروعات قائمة على أعلى معايير الجودة وتركز على راحة العملاء في المقام الأول.

وأشار العبار إلى أن إطلاق المشروع الجديد يعكس ثقة إعمار بجاذبية السوق المصرية، مستشهداً بحجم استثمارات الشركة الذي تجاوز 1.878 تريليون جنيه مصري، وبمحفظة أراضيها التي تتخطى 34.6 مليون متر مربع.

التزام متبادل بدعم التنمية الاقتصادية في مصر وبناء مجتمعات عصرية

تعكس الشراكة التزام كلٍّ من دله البركة وإعمار بدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز تدفقات الاستثمار في السوق المصرية، من خلال تطوير مشروعات مستدامة تسهم في بناء مجتمعات عصرية ورفع جودة الحياة.