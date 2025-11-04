رحلات مباشرة بين الرياض وأتلانتا اعتباراً من أكتوبر 2026

أعلنت خطوط دلتا الجوية عن إطلاق رحلاتها المباشرة بين مركزها الرئيسي في أتلانتا والعاصمة السعودية الرياض، اعتباراً من أكتوبر 2026، في خطوة إستراتيجية تعزز العلاقات التجارية والاستثمارية المتنامية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، وتدعم التعاون طويل المدى بين البلدين في مختلف القطاعات. وستسير الرحلات الجديدة ثلاث مرات أسبوعياً، وتُعد من أطول رحلات الشركة إذ يتجاوز مداها سبعة آلاف ميل، ما يجعلها جسراً جوياً رئيسياً بين القارتين.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة "دلتا"، إد باستيان أن إطلاق هذا الخط المباشر يُعد محطة رئيسية في إستراتيجية "دلتا" للتوسع العالمي، ويجسد التزام الشركة بتعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية المتنامية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، مشيراً إلى أن "دلتا" تفخر بكونها أول شركة طيران أميركية تُسيّر رحلات مباشرة بين أتلانتا والرياض، في خطوة تعكس ثقة الشركة في السوق السعودي ودعماً لمسيرة التحول الشامل التي تشهدها المملكة ضمن رؤية 2030. وأضاف: "بينما نبدأ قرننا الثاني من التحليق، تبقى مهمتنا واضحة، نحن في صميم عملنا نربط الناس حول العالم، ونسعد بفتح آفاق جديدة للأعمال والسياحة والتواصل بين البلدين".

دعم إستراتيجية الطيران الوطنية ورؤية 2030

تأتي هذه الخطوة في وقتٍ تمضي فيه المملكة بخطى متسارعة نحو ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للطيران والخدمات اللوجستية ضمن رؤية السعودية 2030، إذ تُسهم "دلتا" في دعم إستراتيجية الطيران السعودية التي تستهدف نقل 330 مليون مسافر سنوياً، وربط أكثر من 250 وجهة عالمية، ونقل 4.5 ملايين طن من الشحن الجوي بحلول عام 2030. ويتكامل هذا التوجه مع إستراتيجية النقل والخدمات اللوجستية الوطنية، الرامية إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز تنافسية المملكة في الاقتصاد العالمي. ومع دخول "دلتا" إلى السوق السعودي، تزداد قدرة الرياض على ترسيخ موقعها كمركز إقليمي يربط ثلاث قارات، مستفيدة من الخبرات التشغيلية الواسعة، وحجم الأسطول الكبير، والموثوقية العالية التي تتميز بها الشركة، وهو ما يعزز مكانة العاصمة بين أبرز العواصم العالمية في مجال الربط الجوي والتكامل اللوجستي.

فوائد تشغيلية وعوائد اقتصادية ملموسة للمملكة

وجود "دلتا" في السوق السعودي يضيف قيمة مباشرة لقطاعي الطيران والخدمات اللوجستية، إذ توفر الشركة للمسافرين من الرياض اتصالاً سلساً إلى أكثر من 300 مدينة حول العالم عبر ست قارات. كما حصدت دلتا في عام 2024 المرتبة الأولى كأدق شركة طيران مواعيداً بحسب تصنيف شركة "سيريوم" ، ونالت الجائزة البلاتينية في الكفاءة التشغيلية، ما يجعلها خياراً مفضلاً للمسافرين من رجال الأعمال والعائلات الباحثين عن الدقة والموثوقية في السفر.

تعزيز قدرات الشحن وسلاسل الإمداد

من جانب آخر، يُتوقع أن يُسهم هذا الخط الجديد في تطوير منظومة الشحن الجوي وسلاسل الإمداد داخل المملكة، حيث توفر طائرات "دلتا" للرحلات الطويلة سعة شحن إضافية لنقل البضائع عالية القيمة، مثل الأدوية، والمنتجات الطازجة، والسلع الإلكترونية، وقطع الغيار. وسيسمح الربط المباشر بين الرياض وشبكة "دلتا" الأميركية الواسعة المدعومة بخدمات النقل البري والجوي داخل الولايات المتحدة بوصول أسرع للأسواق الاستهلاكية الكبرى، ما يتيح للشركات السعودية دخولاً مباشراً للأسواق الأميركية، ويمكّن المصدّرين الأميركيين من خدمة المشروعات العملاقة في المملكة بمرونة أكبر. وتعزز هذه التدفقات التجارية المتنامية من تحقيق مستهدفات رؤية 2030 المتعلقة برفع قدرات الشحن الجوي وترسيخ موقع المملكة كمركز لوجستي متعدد الوسائط يربط الشرق بالغرب.

شراكة تعزز الخبرات ونقل التقنية

إلى جانب الفوائد التشغيلية، تتيح هذه الشراكة للمملكة الوصول إلى تقنيات متقدمة وخبرات تشغيلية عالمية، وفرص للتعاون في مجالات التدريب وتطوير الكفاءات، بما يرفع جاهزية القوى العاملة الوطنية في قطاعي الطيران والنقل. وتؤكد "دلتا" أن هذه الخطوة تمثل توسعاً تجارياً مدروساً في إطار خطتها العالمية، بينما تمثل للمملكة تسريعاً إستراتيجياً لتحقيق أهداف رؤية 2030، وتعزيزاً لموقعها المتنامي كمحور رئيسي في الربط الجوي واللوجستي العالمي.

