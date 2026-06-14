"دراية" : عمومية بنك D360 أقرت رفع رأس المال 39% لدعم النمو

وافقت الجمعية العامة غير العادية لبنك "D360"، على توصية مجلس إدارته بزيادة رأس المال البنك من 2.1 مليار ريال إلى 2.91 مليار، بما يمثل زيادة بنسبة 38.89%.

"دراية" التي تملك 20.4% من رأسمال البنك قالت في بيان على "تداول" اليوم الأحد، أن الزيادة ستتم عبر إصدار 72.9 مليون سهم عادي جديد بسعر طرح يبلغ 20.57 ريال للسهم، وبإجمالي متحصلات اكتتاب قدرها 1.49 مليار.

وأضافت أن البنك سيقوم بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، بإصدار 8.7 مليون سهم عادي إضافي وتخصيصها لبرنامج تملك الموظفين. وسيتم تمويل هذه الأسهم الإضافية بمبلغ 87.5 مليون ريال من متحصلات زيادة رأس المال.

سعر الطرح يمثل تقييما للبنك قبل زيادة رأس المال يبلغ 4.5 مليار ريال على أساس مخفف بالكامل، متضمنا أسهم برنامج تملك الموظفين المزمع إصدارها ضمن إطار عملية زيادة رأس المال.

"دراية" بينت عزمها المشاركة في زيادة رأس المال باستثمار 100 مليون ريال، ويتوقع، بعد اسكتمال زيادة رأس المال بالكامل، أن تبلغ ملكية "دراية" في البنك 16.35% والتي تقدر قيمتها بـ 980 مليونا بناء على تقييم البنك بعد زيادة رأس المال البالغ 6 مليارات.

نظرا إلى أن الاستثمار في بنك D360 يعالج محاسبيا وفقا لطريقة حقوق الملكية (equity method)، فلن تقوم "دراية" بتسجيل أي مكاسب غير محققة ناتجة عن التقييم الضمني للبنك في قوائمها المالية الموحدة، وعليه لن يكون هناك أي تأثير على الأرباح المعلنة للشركة أو حقوق المساهمين.

سيتم تمويل الاستثمار المقترح بالكامل من الموارد الذاتية لدراية، ومن غير المتوقع أن يؤثر ذلك على سياسة توزيع الأرباح المعتمدة لدى الشركة، وذلك يعكس قوة المركز المالي لدراية، ومتانة قاعدتها الرأسمالية، وقدرتها على توليد التدفقات النقدية.

تم تخصيص ما يصل إلى 2.26% من حصة "دراية" المتوقعة في D360 البالغة نسبتها 16.35%للموظفين المستحقين بموجب برنامج تملك الأسهم للموظفين والمخصص للموظفين الذين ساهموا في تأسيس البنك والمشار إليه في نشرة إصدار الشركة، وفي حال تم نقل أي من هذه الأسهم إلى الموظفين المستحقين وفقا لأحكام البرنامج، فستنخفض نسبة ملكية الشركة في البنك بنسبة تعادل الأسهم التي يتم نقلها.

منذ بدء عملياته في ديسمبر 2024، حقق بنك D360 نموا ملحوظا، حيث بلغ عدد عملائه 3 ملايين عميل بحجم ودائع 3 مليارات ريال حتى نهاية أبريل الماضي، كما حقق البنك مؤشرات اقتصادية إيجابية على مستوى منتجاته الرئيسية، ما يعكس نموذج أعمال مربح، ووجود مسار واضح نحو الربحية مع توسع نطاق أعماله.

ستستخدم متحصلات زيادة رأس المال لدعم المرحلة المقبلة من نمو البنك، مع التركيز بشكل خاص على التوسع في محفظة التمويل، وتعزيز المنتجات المقدمة، والاستفادة من الفرص الواعدة في أسواق تمويل الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والخدمات المصرفية القائمة على واجهات البرمجة المفتوحة (API Banking) في السعودية.

تعتبر دراية بنك D360 عنصرا محوريا في استراتيجيتها لمنظومة أعمالها، وبجانب الجدوى الاستثمارية المتوقعة، تتيح هذه الشراكة فرصا لتعزيز نمو قاعدة العملاء، وتوسيع نطاق توزيع المنتجات، والاستفادة من فرص التكامل والبيع المتقاطع بين الجانبين، كما تمكنها من تعزيز تواجدها في قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهما من أسرع القطاعات المالية نموا، بما يسهم بتنويع مصادر النمو وتعزيز مكانة الشركة ضمن القطاع المالي في السعودية.

يعد بنك D360 طرفا ذا علاقة بموجب المتطلبات التنظيمية المعمول بها، وذلك نظرًا لحق دراية في تعيين أكثر من 30% من أعضاء مجلس إدارة البنك، وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية تتعلق بهذا الموضوع في حينه.