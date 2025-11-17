الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الاثنين, 17 نوفمبر 2025 | 26 جُمَادَى الْأُولَى 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين9.49
(2.93%) 0.27
مجموعة تداول السعودية القابضة190
(0.00%) 0.00
الشركة التعاونية للتأمين127.5
(-1.77%) -2.30
شركة الخدمات التجارية العربية105.3
(-1.59%) -1.70
شركة دراية المالية5.54
(1.09%) 0.06
شركة اليمامة للحديد والصلب36.34
(0.00%) 0.00
البنك العربي الوطني22.31
(-0.53%) -0.12
شركة موبي الصناعية10.55
(-2.31%) -0.25
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة32.26
(-0.92%) -0.30
شركة إتحاد مصانع الأسلاك23.12
(1.85%) 0.42
بنك البلاد27.46
(0.22%) 0.06
شركة أملاك العالمية للتمويل12.26
(-0.97%) -0.12
شركة المنجم للأغذية53.95
(-0.19%) -0.10
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.34
(-1.59%) -0.20
الشركة السعودية للصناعات الأساسية56.5
(0.00%) 0.00
شركة سابك للمغذيات الزراعية118.9
(0.08%) 0.10
شركة الحمادي القابضة29.52
(-0.81%) -0.24
شركة الوطنية للتأمين13.85
(0.65%) 0.09
أرامكو السعودية25.84
(1.02%) 0.26
شركة الأميانت العربية السعودية18.42
(0.33%) 0.06
البنك الأهلي السعودي38.16
(0.95%) 0.36
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات30.94
(-0.06%) -0.02
الشركات

وقعت شركة "دراية المالية" السعودية اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 500 مليون ريال مع البنك الأهلي السعودي.

الاتفاقية تهدف إلى تمويل الأنشطة التشغيلية الرئيسية لشركة دراية، بما في ذلك التوسع في خدمات الوساطة وتعزيز مجموعة منتجاتها عبر تقديم منتجات التمويل بالهامش بشكل مباشر.

مدة التمويل الموقعة أمس من 16 نوفمبر الجاري حتى 30 نوفمبر من العام المقبل بضمان سند لأمر فقط.

تعمل "دراية" منذ 2009 في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم الخدمات الاستشارية وحلول الوساطة وإدارة الأصول والثروات.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية