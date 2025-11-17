وقعت شركة "دراية المالية" السعودية اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 500 مليون ريال مع البنك الأهلي السعودي.

الاتفاقية تهدف إلى تمويل الأنشطة التشغيلية الرئيسية لشركة دراية، بما في ذلك التوسع في خدمات الوساطة وتعزيز مجموعة منتجاتها عبر تقديم منتجات التمويل بالهامش بشكل مباشر.

مدة التمويل الموقعة أمس من 16 نوفمبر الجاري حتى 30 نوفمبر من العام المقبل بضمان سند لأمر فقط.

تعمل "دراية" منذ 2009 في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم الخدمات الاستشارية وحلول الوساطة وإدارة الأصول والثروات.