دخل غير متكرر يقفز بأرباح "زين السعودية" الفصلية 116%

قفز صافي أرباح شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" بأكثر من 116% خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 201 مليون ريال، مقارنة مع 93 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

"زين" عزت النمو القوي في بيان عبر "تداول" اليوم الخميس، إلى دخل غير متكرر بقيمة 98 مليون ريال من تنفيذ مشاريع صندوق الخدمة الشاملة، وفي في حال استبعاد الدخل غير المتكرر، فإن صافي الربح سيرتفع 11%.

كما ساهم أيضا في ارتفاع صافي الأرباح، تحسن هامش إجمالي نتيجة انخفاض تكلفة الإيرادات 9.8%، بسبب انخفاض تكلفة الأجهزة وتحسن تنوع مصادر الإيرادات، إضافة إلى انخفاض تكاليف التمويل 15% نتيجة لتحسين هيكل ديون الشركة وسداد بعض التسهيلات التمويلية.

هذه التأثيرات الإيجابية قوبلت جزئيا بارتفاع الخسائر الائتمانية المتوقعة 26.7 مليون ريال، وارتفاع المصاريف التشغيلية 57 مليون ريال، وذلك نتيجة زيادة تكلفة الصيانة وتوسيع الشبكة، وفقا لبيان الشركة.

من جهته تراجعت الإيرادات الفصلية 1.2% إلى 2.65 مليار ريال، بضغط انخفاض مبيعات الأجهزة خلال هذه الفترة، على الرغم من استمرار نمو قطاع الأفراد، فيما بلغ إجمالي الاستثمارات الرأسمالية للفترة 79 مليون ريال، وذلك لتعزيز تجربة العملاء وجودة الخدمات.

"زين السعودية" التي تأسست في 2008، تقدم جميع خدمات الاتصالات وتعمل في صيانة وتشغيل وادارة وتطوير الشبكات، حيث تصل قيمتها السوقية اليوم إلى 10.5 مليار ريال وتملك فيها شركة زين الكويتية حصة 37% من رأسمالها.