دخل العمليات وانخفاض المصاريف يصعدان بربحية بنك الرياض إلى 5.1%

ارتفعت أرباح بنك الرياض السعودي خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 2.6 مليار ريال بنسبة 5.1% على أساس سنوي، نتيجة زيادة إجمالي دخل العمليات وانخفاض إجمالي مصاريف العمليات، بحسب بيان للبنك على "تداول" اليوم.

ارتفع إجمالي دخل العمليات نتيجة إلى زيادة دخل المتاجرة، وصافي دخل العمولات الخاصة وانخفاض في خسائر من بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة، قابله انخفاض في صافي دخل الأتعاب والعمولات، وإيرادات العمليات الأخرى، ودخل توزيعات الأرباح، وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية.

يعود انخفاض إجمالي مصاريف العمليات بشكل رئيسي لانخفاض صافي مخصص الانخفاض في خسائر الائتمان والأصول المالية الأخرى، وإیجارات ومصاریف المباني، ومصاريف العمليات الاخرى، والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، قابلها جزئيًا ارتفاع في صافي مخصص الانخفاض في قيمة الاستثمارات، واستهلاك ممتلكات ومعدات وحق استخدام الموجودات، ورواتب ومصاريف الموظفين.

ارتفع دخل العمولات الخاصة بنسبة 7.2% ويعود ذلك بشكل رئيسي لارتفاع دخل العمولات الخاصة من القروض والسلف، والاستثمارات.

بينما انخفض صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى بنسبة 23.9% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى إنخفاض صافي مخصص الانخفاض خسائر الائتمان والأصول المالية الأخرى، قابله جزئياً ارتفاع في صافي مخصص الانخفاض في قيمة الاستثمارات.

انخفض دخل العمولات الخاصة بنسبة 4.4% ويعود ذلك بشكل رئيسي لانخفاض دخل العمولات الخاصة من القروض والسلف، والمطلوبات من البنوك.