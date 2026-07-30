سجلت شركة دار الأركان للتطوير العقاري السعودية، صافي ربح خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغ 238.74 مليون ريال، بارتفاع طفيف نسبته 0.05% مقارنة بصافي ربح قدره 238.62 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، مدعوماً بالنمو القوي في مبيعات العقارات وتحسن الكفاءة التشغيلية.

وأوضحت الشركة أن استقرار صافي الربح جاء رغم ارتفاع أعباء التمويل، حيث أسهم انخفاض تكاليف التشغيل وارتفاع الإيرادات الأخرى غير التشغيلية الناتجة عن المرابحات الإسلامية في تعويض تلك الزيادة، مما انعكس إيجاباً على نتائج الفترة.

وسجلت الشركة أداءً تشغيلياً قوياً خلال الربع الثاني، إذ ارتفعت الإيرادات بنسبة 38.47% على أساس سنوي لتصل إلى 1.18 مليار ريال، مقارنة مع 852.14 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع مبيعات العقارات.

كما ارتفع إجمالي الربح بنسبة 29.44% إلى 531.80 مليون ريال، فيما قفز الربح التشغيلي بنسبة 36.63% ليصل إلى 482.88 مليون ريال، في مؤشر يعكس قوة الأداء التشغيلي للشركة واستمرار تحسن كفاءة أعمالها.

وسجل إجمالي الدخل الشامل نمواً بنسبة 8.48% ليبلغ 243.36 مليون ريال مقارنة مع 224.34 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت الإيرادات بنسبة 1.43% لتصل إلى 1.18 مليار ريال مقارنة بـ 1.16 مليار ريال في الربع السابق، في حين تراجع صافي الربح بنسبة 8.26% مقارنة بـ 260.24 مليون ريال، متأثراً بالتغيرات في تكاليف المبيعات والمصاريف العمومية والإدارية، بينما سجل إجمالي الدخل الشامل نمواً طفيفاً بنسبة 1.72%.