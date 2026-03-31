الخميس, 2 أبريل 2026 | 14 شَوَّال 1447
الشركات

خفض المصروفات يقفز بأرباح "الدوائية" بأكثر من 652% خلال عام

«الاقتصادية» من الرياض
الثلاثاء 31 مارس 2026 9:22 |1 دقائق قراءة
قفز صافي أرباح الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، بأكثر من 652% خلال العام الماضي إلى 184.5 مليون ريال، مقارنة مع 24.5 مليون ريال في 2024.

"الدوائية" أوضحت عبر بيان في "تداول" اليوم الثلاثاء، أن السبب يعود إلى انخفاض المصروفات بنسبة 13% نتيجة تحسين التكاليف، وتراجع مخصص خسائر انخفاض قيمة الذمم التجارية 43% نتيجة تحسن عمليات التحصيل، إضافة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى 117% نتيجة الربح من استبعاد أصول ثابتة.

الإيرادات السنوية للشركة نمت بنحو 1.5% إلى 1.7 مليار ريال في 2025، مقارنة مع 1.68 مليار ريال في 2024، نتيجة ارتفاع إيرادات عقود خدمات التصنيع التعاقدي بنسبة 283%، وارتفاع إيرادات المبيعات الحكومية 32%.

من جهته أوصى مجلس إدارة الشركة للجمعية العمومية بتوزيع 42 مليون ريال أرباحا عن 2025 للمساهمين بواقع 35 هللة للسهم تمثل 3.5% من قيمة السهم الاسمية، وستكون الأحقية لمالكي الأسهم المقيدين في "إيداع" بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية التي سيحدد موعدها لاحقا.

