"جولت" توقع عقد إنشاء أول مصنع لتقنيات الأقطاب الكهربائية المتقدمة في المنطقة بمدينة الملك سلمان للطاقة "سبارك"

وقّعت شركة جولت للصناعات الكيميائية الخضراء اتفاقية تأجير الأرض الصناعية التي سيُقام عليها مصنعها المتخصص في إنتاج الأقطاب الكهربائية المتقدمة بمدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)، وذلك بدعم ومساندة من وزارة الطاقة السعودية.

وأُقيمت مراسم التوقيع في أبوظبي على هامش مؤتمر ومعرض أديبك للطاقة 2025، بحضور عدد من القيادات التنفيذية في قطاعي الطاقة والصناعة.

وقّع الاتفاقية عن جانب مدينة الملك سلمان للطاقة المهندس مشعل الزغيبي، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لـ"سبارك"، وعن جانب شركة "جولت" عبدالرحمن القحطاني، الرئيس التنفيذي للشركة.

وأكد رئيس مجلس إدارة جولت الدكتور سعيد القحطاني، أن توقيع الاتفاقية يمثل خطوة محورية نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في توطين التقنيات المتقدمة في قطاع الطاقة، وتأسيس منظومة صناعية متكاملة تدعم مشاريع الهيدروجين النظيف، وتعزز المحتوى المحلي ونقل المعرفة والتقنية إلى المملكة. وأضاف أن "التوقيع يأتي امتداداً للدعم الكبير الذي تحظى به مبادرات التحول الصناعي من وزارة الطاقة، ويجسد التزام الشركة بإقامة بنية تحتية متقدمة لتصنيع المكونات الأساسية لمشاريع الطاقة النظيفة، وعلى رأسها الأقطاب الكهربائية".

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة عبدالرحمن القحطاني أن الخطوة تُعدّ استكمالاً لمسار الشركة بعد توقيعها اتفاقية الخدمات الهندسية خلال شهر سبتمبر الماضي، مؤكداً أن أعمال التطوير ستبدأ فور الانتهاء من الأعمال الهندسية وفق أعلى المعايير العالمية، لتكون "جولت" مركزاً إقليمياً لتقنيات الأقطاب الكهربائية المتقدمة.

وكشف القحطاني أن الشركة تعمل ضمن خطة إستراتيجية للتكامل الصناعي مع مشاريع الهيدروجين الأخضر في المملكة والمنطقة، مضيفاً: "لقد أنهينا المفاوضات مع شركة عالمية رائدة في مجال تصنيع الإلكترولايزرز لتوطين هذه الصناعة في المملكة، وسيتم الإعلان عن هذه الشراكة قريباً بإذن الله".

ويأتي المشروع ليعزز مكانة مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) كمركز عالمي متكامل لقطاع الطاقة والصناعات المرتبطة به، وليدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والتقنية والاستدامة.