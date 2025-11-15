



تخطط شركة جوجل التابعة لـ"ألفابت" لاستثمار 40 مليار دولار في ثلاثة مراكز بيانات جديدة في ولاية تكساس، في إطار جهودها لتعزيز قدرات الحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي في ولاية اجتذبت أيضاً استثمارات بمليارات الدولارات من منافسين مثل "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك".

سيُنفَّذ الاستثمار بحلول عام 2027، وفقاً لبيان أصدرته جوجل يوم الجمعة. سيكون أحد مراكز البيانات في مقاطعة أرمسترونغ في منطقة بانهاندل بتكساس، واثنان في مقاطعة هاسكل، وهي منطقة في غرب تكساس قرب مدينة أبيلين. وسيتم إنشاء أحد المرافق في هاسكل بجوار محطة جديدة للطاقة الشمسية وتخزين بطاريات الطاقة، صُممت لتقليل التأثير على شبكة الكهرباء.

قال سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لـ"ألفابت"، خلال فعالية قرب دالاس –حيث تمتلك الشركة بالفعل موقعين لمراكز بيانات–: "سيوفر هذا الاستثمار آلاف الوظائف، ويقدم تدريباً مهنياً لطلاب الجامعات والمتدربين في مجالات الكهرباء، ويُسرع مبادرات خفض تكاليف الطاقة في جميع أنحاء ولاية تكساس".

تكساس وجهة جاذبة لمراكز البيانات

تحولت تكساس إلى وجهة جاذبة لمراكز البيانات مع سعي الشركات إلى الطاقة الرخيصة نسبياً، والمساحات الشاسعة من الأراضي، وولاية تشجع على استضافة البنية التحتية التي تقود طفرة الذكاء الاصطناعي. وفي استعراض خططها الجديدة، أكدت جوجل التزامها بـ"إضافة موارد طاقة جديدة إلى شبكة الكهرباء، وتحمل تكاليف تشغيلها، ودعم مبادرات كفاءة الطاقة المجتمعية".

كما قالت الشركة إن برنامج التدريب الكهربائي سيزيد عدد المتدربين في تكساس، بتمويل من "صندوق فرص الذكاء الاصطناعي" التابع لمؤسسة جوجل دوت أورغ.

قال حاكم الولاية غريغ أبوت خلال الحدث الذي شارك فيه بيتشاي: "ستكون تكساس محوراً أساسياً لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الخاصة بجوجل. يمكنهم المجيء إلى هنا والعمل هنا وهم مطمئنون إلى أن تكساس تتحرك بسرعة تناسب عالم الأعمال".

ارتفعت أسهم "ألفابت" بنسبة 1.7% في التداولات الممتدة بعد إغلاقها عند 276.41 دولار في نيويورك.

خطط استثمارية لعمالقة التكنولوجيا

تحصل تكساس أيضاً على التزامات من شركات أخرى. ففي وقت سابق من الأسبوع، أعلنت "أنثروبيك" أنها ستستثمر 50 مليار دولار في مراكز بيانات في أنحاء الولايات المتحدة، بما في ذلك نيويورك وتكساس، التي تتمتع بوفرة الأراضي والطاقة الرخيصة نسبياً.

يقع أول مركز بيانات يجري بناؤه من قبل مشروع "ستارغيت"المدعوم من "أوبن إيه آي" و"أوراكل" وسوفت بنك غروب" في مدينة أبيلين بتكساس، وقد لمح المسؤولون التنفيذيون إلى أنهم سيُقيمون المزيد من المراكز في الولاية.

شركة "ميتا بلاتفورمز" تبني أيضاً مركز بيانات جديداً بحجم جيجاواط في تكساس. وللمقارنة، يمكن لغيغاواط واحد من الكهرباء تشغيل 750 ألف منزل في أي لحظة. كما وقّعت "مايكروسوفت" صفقة بقيمة تقارب 10 مليارات دولار هذا الشهر للحصول على قدرة حوسبة في تكساس لمدة خمس سنوات.

تخطط شركة "فيرمي إنك" -وهي صندوق استثمار عقاري شارك في تأسيسه حاكم تكساس السابق ريك بيري، الذي شغل أيضاً منصب وزير الطاقة خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترمب- لبناء أربعة مفاعلات نووية في الولاية ضمن حرم خاص بمراكز البيانات.

مخاوف بشأن عوائد الإنفاق على الذكاء الاصطناعي

مع التوسع السريع لمراكز البيانات في تكساس وفي الولايات المتحدة، بدأ المستثمرون يُبدون قلقاً من أن خطط الإنفاق الضخمة قد تتجاوز بكثير العائدات التي تستطيع الشركات تحقيقها من خدمات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بهذه المنشآت.

تُعد التعهدات بإنفاق مليارات الدولارات أمراً شائعاً لدى جوجل، التي يُتوقع أن تنفق أكثر من 90 مليار دولار على النفقات الرأسمالية هذا العام وحده -وهي زيادة كبيرة عن التقديرات السابقة- مع تخصيص الجزء الأكبر للخوادم والشرائح المصممة خصيصاً ومراكز البيانات الجديدة لدعم أعمال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

وفي الشهرين الماضيين فقط، أعلنت الشركة عن خطة بقيمة 15 مليار دولار لبناء مركز بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في جنوب الهند؛ وتعهدت باستثمار 6.4 مليار دولار في موارد الحوسبة وعمليات في ألمانيا؛ والتزمت بإنفاق أكثر من 6.5 مليار دولار في المملكة المتحدة لدعم تطوير المزيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي.

تؤكد هذه الموجة من الإنفاق طموح الشركة للتوسع عالمياً والتخلي عن اعتمادها التاريخي على إعلانات البحث، بينما تختبر قدرتها على تحويل استثمارات البنية التحتية الضخمة في الذكاء الاصطناعي إلى عوائد تلبي توقعات المستثمرين.