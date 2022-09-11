"جوتشي" تحول "تايمز سكوير" لمنصة عرض بعد تراجع مبيعاتها

عرض المدير الإبداعي لـ "جوتشي" ديمنا، أول مجموعة أزياء للرحلات والمنتجعات من تصميمه للعلامة التجارية الإيطالية الفاخرة مساء أمس السبت في نيويورك، حيث ​حول ساحة تايمز سكوير إلى منصة عرض، في وقت تسعى فيه شركة كيرينج المالكة لجوتشي إلى تقوية علامتها الرائدة التي تعاني من صعوبات.

صورة

العرض المثير الذي بث مباشرة على لوحات إعلانية في أحد أكثر الأماكن زيارة على الأرض، شكل إشارة إلى علاقة جوتشي بمانهاتن، التي كانت مهدا لتوسعها الدولي والمكان الذي افتتحت ‌فيه دار الأزياء الإيطالية أول متجر لها خارج ​إيطاليا ‌في ⁠1953.

​ديمنا قال في ⁠بيان إن "مجموعة جوتشي كور التي كشف عنها أمس "تبدو وكأنها عودة للعلامة التجارية إلى موطنها"، مضيفا "أردت أن أفعل المستحيل وأضع جوتشي في قلب هذه المدينة الكبرى".

صورة(4)

شاركت سيندي كروفورد واللاعب الأمريكي السابق توم برادي في العرض حيث ظهرا يرتديان مجموعة متنوعة من ⁠تصاميم ديمنا، من البدلات الرسمية والمعاطف الطويلة إلى ‌الفساتين الطويلة، أمام جمهور من ‌المشاهير ضم آنا وينتور وماريا ​كاري، وقال ديمنا إن مجموعة ‌التصاميم تعكس "تنوع الأنماط التي تتقاطع مثل شوارع المدينة".

مجموعات أزياء ‌للرحلات والمنتجعات تعرض الآن غالبا في مواقع تسمح للعلامات التجارية بربط تصاميمها بسرد جغرافي. ويجري تنظيمها إضافة إلى فعاليات الموضة التي تُقام مرتين سنويا.

صورة(3)

يأتي قرار جوتشي ‌بعرض المجموعة في نيويورك، في الوقت الذي تتجه فيه عدد من العلامات التجارية الفاخرة ⁠الأوروبية ⁠إلى سوق أمريكا الشمالية لدفع عجلة النمو، وكشفت دار الأزياء الفرنسية كريستيان ديور عن مجموعتها لأزياء للرحلات والمنتجعات في لوس انجليس هذا الشهر.

تشكل علامة جوتشي غالبية أرباح مجموعة كيرينج الفرنسية، التي سعت إلى إعادة تنظيم إبداعي عندما عينت ديمنا في أعلى منصب ضمن إدارة التصميم في جوتشي.

صورة(1)

ذكرت مجموعة الأزياء الفاخرة في أبريل أن مبيعاتها تراجعت 8% خلال الربع الأول على أساس سنوي، إذ أثرت حرب إيران سلبا على ​إنفاق متسوقي الشرق ​الأوسط وقلصت السفر الدولي، ووصفت كيرينج النتائج بأنها خطوة أولى بطريق التعافي.