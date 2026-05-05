"تينسنت" و"علي بابا" تواجهان تباطؤ النمو مع ارتفاع تكاليف الذكاء الاصطناعي

من المرجح أن تتأثر أرباح شركتي "تينسنت هولدينغز" (Tencent Holdings) و"علي بابا غروب هولدينغ" (Alibaba Group Holding) بارتفاع الإنفاق على تقنيات الذكاء الاصطناعي واحتدام المنافسة داخل السوق الصينية، بعد الإطلاق اللافت لنموذج "V4" التابع لشركة "ديب سيك" (DeepSeek).

تتوقع وحدة "بلومبرغ إنتليجنس" تباطؤ نمو أرباح "تينسنت" السنوية إلى نطاق منخفض من خانتين عُشريتين، بالتزامن مع تضاعف الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

في المقابل، تواجه "علي بابا" ضغوطاً ناجمة عن ضعف توقعات الإنفاق الاستهلاكي في الصين، إذ ترى "بلومبرغ إنتليجنس" أن تقييمها المرتفع يستند بصورة أكبر على تحقيق عوائد طويلة الأجل مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، وليس على أداء الأرباح في الأجل القريب.

خدمات الحوسبة السحابية

أضافت "بلومبرغ إنتليجنس" أن الطلب المتزايد على خدمات الحوسبة السحابية لن يحقق مكاسب ملموسة على الأرجح في أرباح قطاع السحابة لدى "تينسنت" أو "علي بابا" خلال عام 2026، في ظل احتدام المنافسة والضغوط على هوامش الربحية داخل هذا القطاع.

في الوقت نفسه، تجري الشركتان محادثات للانضمام إلى الجولة التمويل الأولى التابعة لشركة "ديب سيك"، بحسب ما قاله شخص مطلع الشهر الماضي.

أما في اليابان، فتوقعت "بلومبرغ إنتليجنس" أن بنوكاً تشمل "ميتسوبيشي يو إف جيه فاينانشال غروب" (Mitsubishi UFJ Financial Group) و"ميزوهو فاينانشال غروب" (Mizuho Financial Group) و"سوميتومو ميتسوي فاينانشال غروب" (Sumitomo Mitsui Financial Group) قد تحقق مكاسب في الأرباح مع احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر التسعة إلى الاثني عشر المقبلة.

بحسب "إس إم بي سي نيكو" (SMBC Nikko)، تتزايد توقعات الأسواق بشأن إقدام بنك اليابان على رفع أسعار الفائدة في يونيو، بعد تثبيتها خلال أبريل.