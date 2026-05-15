"تويوتا" تخطط لبناء مصنع بتكلفة ملياري دولار في تكساس

تقدمت شركة "تويوتا موتور" بطلب للحصول على موافقة لتشييد مصنع جديد في ولاية تكساس الأمريكية.

ووفقاً لطلب قُدم يوم الجمعة إلى مكتب مراقب الحسابات العامة في ولاية تكساس، سيقام المصنع في مقاطعة بيكسار باستثمارات إجمالية تبلغ ملياري دولار، مع توفير نحو ألفي وظيفة جديدة.

تسعى أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم إلى إنشاء خط تجميع جديد بجوار مصنع الشاحنات الحالي التابع لها في الولاية، مستفيدة من الزخم الذي تشهده الولايات المتحدة في ظل ضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترمب على شركات صناعة السيارات لتعزيز الإنتاج المحلي.

يأتي التوسع المقترح ضمن توجه أوسع تتبعه شركات صناعة السيارات العالمية لإعادة هيكلة سلاسل التوريد واستراتيجيات التصنيع بما يتماشى مع السياسة التجارية الأميركية وتحولات الطلب الاستهلاكي. ومن شأن الخطوة أن تعزز الوجود التصنيعي لـ"تويوتا" في أكبر أسواقها، بينما تقلص شركات منافسة، مثل "فورد موتور" و"جنرال موتورز" في الولايات المتحدة، و"نيسان موتور" و"هوندا موتور" في اليابان، عملياتها.

خطط "تويوتا" للتوسع

قال متحدث باسم "تويوتا" في الولايات المتحدة إن الشركة لا تملك حالياً أي إعلانات إضافية، مضيفاً أن "فلسفتنا الإنتاجية تقوم على التصنيع حيث نبيع، والشراء حيث ننتج".

أضافت الشركة في بيان لـ"بلومبرغ نيوز": "نُجري تقييماً دورياً لقاعدتنا التصنيعية لضمان الحفاظ على قدرتنا التنافسية ومواكبة طلبات عملائنا. وهذا يعكس التزامنا طويل الأمد بالاستثمار في أميركا الشمالية، ودعم التصنيع المحلي والوظائف، والتواصل مع الموردين".

وبحسب الطلب المقدم، ستبدأ أعمال البناء هذا العام، على أن تكتمل في 2029، بينما يبدأ التشغيل الفعلي للمصنع في 2030.

كان كينتا كون، الرئيس التنفيذي لشركة "تويوتا"، قد ألمح إلى خطط التوسع خلال مكالمة إعلان الأرباح الأسبوع الماضي، حيث ذكر أن مفتاح استغلال الطاقة الإنتاجية يكمن في إنشاء مصانع جديدة.

يحمل الموقع المقترح في تكساس اسم "مشروع أوركا" (Project Orca)، ويأتي ضمن خطط "تويوتا" لتوسيع إنتاجها في الولايات المتحدة عبر إنشاء خط تجميع جديد. وتنتج الشركة حالياً طرازي الشاحنات "تندرا" و"سيكويا" في مصنعها القائم بمدينة سان أنطونيو بولاية تكساس.

وخلال عام 2025، جمعت "تويوتا" ما يقرب من 200 ألف سيارة، فيما بلغ عدد العاملين فيه نحو 3700 موظف.

استثمارات "تويوتا" في الولايات المتحدة

أعلنت "تويوتا" في نوفمبر خططاً لاستثمار ما يصل إلى 10 مليارات دولار في مشاريع محلية لتعزيز الإنتاج، رداً على الرسوم الجمركية البالغة 15% التي فرضها ترمب على السيارات وقطع الغيار المستوردة من اليابان إلى الولايات المتحدة.

تشمل الخطة تعهداً باستثمار 912 مليون دولار لزيادة إنتاج مكونات ومركبات السيارات الهجينة عبر خمس ولايات أميركية.

وأضافت الشركة أن مصانعها في ولايات فيرجينيا الغربية وكنتاكي وميسيسيبي وتينيسي وميسوري ستوفر 252 وظيفة جديدة ضمن هذه المبادرة.