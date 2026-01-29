الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الشركات

تويوتا تحتفظ بلقب أعلى شركات السيارات مبيعا في 2025

رويترز
رويترز من طوكيو
الخميس 29 يناير 2026 11:23 |1 دقائق قراءة
تويوتا تحتفظ بلقب أعلى شركات السيارات مبيعا في 2025ارتفعت مبيعات تويوتا 4.6 % مقارنة بالعام السابق. "رويترز"

 قالت شركة تويوتا موتور اليوم الخميس إنها باعت 11.3 مليون سيارة على مستوى ​العالم في عام 2025 محققة رقما قياسيا، لتحتفظ بلقب أكبر شركة مصنعة للسيارات من حيث المبيعات في العالم للعام السادس على التوالي.

وارتفعت مبيعات المجموعة العالمية 4.6 % مقارنة بالعام السابق، بما في ذلك سيارات العلامة التجارية ليكزس التابعة ‌للشركة الأم، إضافة إلى ‌وحدات دايهاتسو وهينو ‌موتورز ⁠للشاحنات.

أما ​منافستها ‌الألمانية فولكسفاجن جروب، التي حلت ثانيا، فقد أعلنت هذا الشهر أن مبيعاتها انخفضت 0.5 % العام الماضي لتصل إلى ما يقل قليلا عن 9 ملايين سيارة، في ظل سعيها لخفض التكاليف في السوق المحلية ⁠والمنافسة الشديدة في الصين.

نمو تويوتا

كان نمو تويوتا مدفوعا بشكل ‌أساسي بالمبيعات في الولايات المتحدة واليابان، اللتين استحوذتا معا على أكثر من خمسي مبيعات الشركة الأم.

وارتفعت مبيعات سيارات تويوتا وليكزس 3.7 % في 2025 لتصل إلى 10.5 مليون سيارة، وهو رقم قياسي أيضا، بفضل ​الطلب القوي على السيارات الهجينة في الولايات المتحدة.

وقفزت صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة ⁠14.2 % لتصل إلى نحو 615 ألف سيارة.

وفي الصين، ارتفعت مبيعات تويوتا 0.2 % على الرغم من المنافسة الشديدة في أكبر سوق للسيارات في العالم. وهي المرة الأولى منذ 4 سنوات التي لم تسجل فيها المبيعات انخفاضا.

وكان نصيب السيارات الهجينة التي تعمل بالبنزين والكهرباء 42 % من مبيعات الشركة الأم لتويوتا على ‌مستوى العالم، بينما شكلت السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات 1.9 %.

