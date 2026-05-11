ارتفاع التكاليف يهبط بأرباح "طيران الناس" الفصلية 10%

تراجع صافي أرباح "طيران ناس" السعودي بأكثر من 20% خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي إلى 118 مليون ريال، مقارنة بـ 148 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي

"طيران ناس" عزا التراجع عبر بيان في "تداول" اليوم الاثنين، إلى ارتفاع تكلفة الإيرادات، مدفوعا بزيادة تكاليف الوقود، ورسوم المناولة والهبوط والملاحة، وتكاليف الصيانة الناتجة عن ارتفاع النشاط التشغيلي، وتكاليف إضافية لاستئجار الطائرات بنظام التأجير الشامل، كما تأثر بانخفاض إيرادات الوحدة الناتج عن توسع السعة والاضطرابات التشغيلية.

الشركة أضافت أن من أسباب التراجع، زيادة مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية بشكل رئيسي بسبب ارتفاع رسوم التحصيل، بما يعكس نمو الإيرادات، مع بقائها مستقرة كنسبة من الإيرادات، بالإضافة إلى ارتفاع مصاريف الموظفين لدعم التوسع، فيما تم تعويض الزيادة في التكاليف جزئيا، عبر المكاسب المحققة من برنامج التحوط للوقود، وانخفاض صافي تكاليف التمويل، والمصاريف الأخرى والمخصصات.

الإيرادات الفصلية ارتفعت بنحو 10% إلى ملياري ريال مدفوعة بتوسّع السعة التشغيلية واستمرار الطلب من المسافرين عبر الشبكة الغير المتأثرة.

"ناس" كشفت أن الاضطراب في الربع الأول من 2026، كان مركزا وليس هيكليا، حيث ابتداء من أواخر فبراير استلزم الصراع الإقليمي تعليق رحلات طيران ناس إلى دول الإمارات وقطر والبحرين والكويت والعراق وسوريا، والتي تمثل مجتمعة 15% من إجمالي شبكة الشركة، فين واصلت العمليات التشغيلية الداخلية وبقية العمليات الدولية التي تمثل 85% من الشبكة العمل وفق الخطة حتى نهاية الربع.

أطلقت الشركة أيضا خلال الربع الربع الأول 5 مسارات ووجهتين جديدتين، بجانب تشغيل أبها كخامس قاعدة داخلية لطيران ناس في السعودية.

"طيران ناس" التي تأسست في 2010، تعد أكبر طيران مستقل في السعودية من حيث الإيرادات وعدد الركاب، وتبلغ قيمتها السوقية اليوم 8.8 مليار ريال، وتملك الشركة الوطنية لخدمات الطيران، وشركة المملكة القابضة حصة 27.5% لكلا منهما في رأس المال.