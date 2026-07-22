الأربعاء, 29 يوليو 2026|13 صَفَر 1448
الاقتصادية
الشركات

قفز صافي أرباح شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" للبتروكيماويات بنحو 481.5% خلال الربع الثاني على أساس سنوي إلى 259 مليون ريال، مقارنة مع 44.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

"ينساب" عزت عبر بيان في "تداول" اليوم الأربعاء، الارتفاع الكبير في صافي الربح، إلى تسجيل مخصصات بما مجموعه 104 ملايين ريال، إضافة إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات، واستمرار تحقيق الشركة مستويات متميزة في اعتمادية المصانع، والتي انعكست على الكفاءة التشغيلية بالرغم من ارتفاع تكلفة بعض مدخلات الإنتاج.

ينساب

أرباح "ينساب" تهبط 81% العام الماضي لانخفاض أسعار البيع

تراجع صافي أرباح شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات بأكثر من 81.2%...

Mon, 09 2026

الإيرادات الفصلية ارتفعت 35% إلى 1.87 مليار ريال، بدعم إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات عن مستواها في الربع المماثل، واستمرار تحقيق الشركة مستويات متميزة في اعتمادية المصانع والتي انعكست على الكفاءة التشغيلية.

"ينساب" التي تأسست في 2006، تعمل في إنتاج مواد البتروكيماويات كالإثيلين والبروبلين، حيث تبلغ قيمتها السوقية اليوم 17.6 مليار ريال، وتملك الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" حصة 51% من رأسمالها، حيث تعد "ينساب" باكورة الشركات المساهمة التي تنشئها "سابك" بالتعاون مع المستثمرين المحليين

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