ترمب يريد مشترياً لـ"سبيريت" وينتقد فكرة اندماج "يونايتد" و"أميركان"





قال الرئيس دونالد ترمب إنه يود أن يرى مشترياً يظهر للاستحواذ على "سبيريت أفييشن جولدينغز" (Spirit Aviation Holdings Inc)، وإنه منفتح على تدخل الحكومة لمساعدة شركة الطيران، في حين عارض اندماجاً بين "أميركان إيرلاينز جروب" (American Airlines Group Inc) و"يونايتد إيرلاينز هولدينجز" (United Airlines Holdings Inc).

وأشار ترمب، الثلاثاء، في مقابلة مع "سي إن بي سي" إلى أن "سبيريت في مأزق، وأود أن يشتريها أحدهم"، مضيفاً: "ربما ينبغي للحكومة الفيدرالية أن تساعد هذه الشركة"، نظراً إلى أن 14 ألف وظيفة على المحك.

تأتي تصريحات الرئيس في وقت درست فيه "سبيريت" عرض حصة ملكية على الحكومة الأمريكية في شركة الطيران منخفضة التكلفة، للمساعدة في تجنب احتمال تصفيتها، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.

ارتفعت أسهم "سبيريت" بما يصل إلى 178% الثلاثاء بعد تصريحات الرئيس. في المقابل، انخفضت أسهم كلّ من "يونايتد" و"أميركان".

تمثل تصريحات ترمب بشأن اهتمام محتمل بالاندماج بين "يونايتد" و"أميركان" أول تعليق له على هذا الموضوع منذ أن أفادت "بلومبرغ نيوز" الأسبوع الماضي بأن سكوت كيربي، الرئيس التنفيذي لـ"يونايتد"، طرح على الرئيس في فبراير احتمال الجمع بين الشركتين.

منذ ذلك الحين، قالت "أميركان" إنها لا تنخرط في أي مناقشات مع "يونايتد" ولا تهتم بها. أما كيربي وشركته، التي أعلنت نتائجها الثلاثاء، فلم يعلقا على التقارير.

ترمب لا يفضل الدمج

قال ترمب في المقابلة مع "سي إن بي سي": "قلت لفريقي، لكن بالنسبة إلى أميركان، فهي تعمل بصورة جيدة، ويونايتد تحقق أداء جيداً للغاية". وأضاف: "أعرف مسؤولي يونايتد، إنهم يبلون بلاءً حسناً جداً. لا أحب أن يندمجوا".

وأضاف: "الأمر يشبه كل شركات الطيران والفضاء والدفاع هذه، كنا نملك المئات منها، والآن لدينا عدد صغير جداً، وتحصل على عرض واحد، وهذا يجعلهم كسالى".

قال وزير النقل شون دافي، متحدثاً في فعالية الثلاثاء في واشنطن، إنه يعتزم إجراء محادثة مع ترمب في وقت لاحق من اليوم بشأن "سبيريت". وأضاف: "الرئيس يقول: ألق نظرة. وهو رئيسي". وأضاف: "لذلك سنلقي نظرة".

تتعامل شركات الطيران حول العالم مع ارتفاع أسعار وقود الطائرات الناتج عن الحرب الأميركية-الإيرانية، وهو غموض أعاد مجدداً إثارة تساؤلات حول الاندماج.

يوم الإثنين، علقت "ألاسكا إير غروب" (Alaska Air Group Inc) توقعاتها لأرباح العام بأكمله، وتوقعت خسارة أعمق مما تتوقعه وول ستريت للربع الثاني. وتعلن "أميركان إيرلاينز" نتائجها في وقت لاحق هذا الأسبوع.

تسعى "سبيريت" للحصول على ضخ نقدي من الحكومة الأمريكية في ظل قفزة في أسعار وقود الطائرات، بحسب أشخاص مطلعين على المداولات طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المناقشات سرية.

الحماية من الإفلاس

تقدمت الشركة بطلب للحماية من الإفلاس بموجب الفصل 11 في أغسطس 2025، وهي المرة الثانية التي تضطر فيها إلى ذلك خلال أقل من عام.

التقى دافي، الثلاثاء، الرؤساء التنفيذيين لشركات الطيران منخفضة التكلفة لمناقشة القضايا التي تواجه قطاعهم.

وقال جوناثان فراي، المدير التنفيذي لـ"رابطة شركات الطيران منخفضة التكلفة" (Association of Value Airlines)، بعد الاجتماع: "نقدر وقت الوزير واهتمامه بالتحديات التي تواجه شركات الطيران منخفضة التكلفة في بيئة التكلفة الحالية، واستعداده لمناقشة مبادرات تعاونية يمكن أن تخفف الوضع بشكل ملموس". وأضاف أن الرابطة تتوقع مواصلة إجراء محادثات مع وزارة النقل خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

لم تقدم الرابطة تفاصيل بشأن إجراءات التخفيف المحتملة، لكن المجموعة أرسلت الأسبوع الماضي خطاباً إلى قادة الكونغرس تطلب فيه إعفاءً مؤقتاً من بعض الرسوم والضرائب، بما في ذلك تعليق الضريبة الفيدرالية غير المباشرة البالغة 7.5% على تذاكر الطيران، بحسب نسخة اطلعت عليها "بلومبرغ نيوز".