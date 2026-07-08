حققت الشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا" المتخصصة في تجزئة الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية والمدرجة في السوق السعودية، صافي ربح عائد للمساهمين بلغ 102.57 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2026، بانخفاض نسبته 3.7%، بحسب إعلان في "تداول" اليوم.

وجاء تراجع الأرباح رغم نمو الإيرادات خلال الربع، حيث ارتفعت بنسبة 5.5% لتصل إلى 2.24 مليار ريال مقابل 2.12 مليار ريال في الربع الثاني من 2025.

كما بلغ إجمالي الربح 473.13 مليون ريال بزيادة 3.9% على أساس سنوي، فيما تراجع الربح التشغيلي بنسبة 4.8% إلى 142.07 مليون ريال.

وأوضحت الشركة أن قطاع التجزئة واصل تحقيق أداء قوي خلال الربع الثاني، إذ ارتفعت إيراداته بنسبة 5.4% بدعم من زيادة متوسط قيمة سلة الشراء والأداء الإيجابي لمبيعات الشركات (B2B).

كما سجل قطاع التمويل الاستهلاكي نموا في الإيرادات بنسبة 6.5% مدعوماً بارتفاع محفظة التمويل بنسبة 13.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأرجعت الشركة انخفاض صافي الربح إلى تراجع أرباح قطاع التمويل الاستهلاكي بنسبة 20.3% على أساس سنوي، نتيجة تباطؤ نمو الإيرادات في ظل أوضاع السوق خلال الفترة، إلى جانب استمرار الاستثمار في تعزيز القدرات التشغيلية دعماً لاستراتيجية النمو طويلة الأجل.

في المقابل، حقق قطاع التجزئة نمواً في صافي الربح بنسبة 7.3% خلال الربع الثاني مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، مستفيدا من استمرار نمو الإيرادات وتحسن الأداء التشغيلي.

على أساس فصلي، ارتفع صافي الربح بنسبة 8.2% مقارنة بالربع الأول من العام الجاري الذي سجلت فيه الشركة 94.76 مليون ريال، فيما نمت الإيرادات بنسبة 22.6% مقارنة بالربع السابق، مدعومة بالأداء القوي لحملة "Mega Sale".

وخلال النصف الأول من عام 2026، حققت الشركة صافي ربح بلغ 197.23 مليون ريال، بزيادة 2.4% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة 5.3% لتصل إلى 4.07 مليار ريال، وارتفع إجمالي الربح بنسبة 7.8% إلى 923.23 مليون ريال.