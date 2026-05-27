"بوينج" تفوز بموافقة "الطيران الأمريكية" لزيادة إنتاج طائرات 737 ماكس





حصلت شركة "بوينغ" (Boeing) على موافقة إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية لزيادة إنتاج طائراتها الرئيسية "737 ماكس" إلى 47 طائرة شهرياً، بعد استكمال ما يُعرف بالمراجعة النهائية، في خطوة رئيسية لخطة الشركة المصنعة للطائرات لتحسين الربحية وتوليد السيولة.

بدأت شركة تصنيع الطائرات الأمريكية زيادة الإنتاج، وتتوقع الوصول إلى وتيرة إنتاج تبلغ 47 طائرة شهرياً خلال "الشهرين المقبلين"، وفق تصريحات الرئيس التنفيذي كيلي أورتبرغ في مؤتمر "برنشتاين ستراتيجيك ديسيجنز" (Bernstein Strategic Decisions) يوم الأربعاء.

ويبلغ الحد الأقصى الحالي لإنتاج "بوينغ" 42 طائرة 737 ماكس شهرياً.