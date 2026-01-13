الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 14 يناير 2026
"بوينج" تتفوق على "إيرباص" وتتصدر مبيعات الطائرات للمرة الأولى منذ 2018

الثلاثاء 13 يناير 2026 23:12 |1 دقائق قراءة
باعت "بوينج" طائرات أكثر من "إيرباص" خلال 2025، للمرة الأولى منذ سبعة أعوام، مع تعافي صانعة الطائرات الأميركية من فترة اتسمت بمآسٍ وأزمات مؤسسية.

وقالت الشركة المصنعة الواقع مقرها في أرلينغتون بولاية فيرجينيا، الثلاثاء، إنها سجّلت إجمالي طلبيات بواقع 1175 طائرة خلال العام، متجاوزةً 1000 طلبية إجمالية أعلنتها "إيرباص" في اليوم السابق. ويتضمن إجمالي "بوينج" أكبر طلبية في تاريخ الشركة من الخطوط الجوية القطرية، والتي كُشف عنها أثناء جولة الرئيس دونالد ترمب في الشرق الأوسط خلال مايو.

وسلّمت "بوينج" 600 طائرة العام الماضي، من بينها 63 طائرة في ديسمبر، وهو أعلى عدد تسليمات شهري خلال العام. ورغم أن الإجمالي السنوي جاء دون تسليمات "إيرباص" البالغة 793 طائرة، فإنه يظل أفضل أداء سنوي للشركة الأمريكية منذ 2018.

  • "بوينج" تستفيد من زخم البيت الأبيض

تحصد "بوينج" طلبيات مدعومة بزخم من البيت الأبيض، بالتوازي مع تعزيز أوضاعها المالية عبر تسريع وتيرة الإنتاج عقب سلسلة من الأزمات. وبدأت الاضطرابات عندما أدّى حادثا تحطم مميتان لطائرتي "737 ماكس" إلى قيام الجهات التنظيمية حول العالم بإيقاف تشغيل الطراز الرئيسي المولّد للتدفقات النقدية لدى "بوينغ" مطلع 2019.

وسجّلت "بوينج" في ديسمبر إجمالي طلبيات بواقع 175 وحدة مقابل ثماني إلغاءات، وجاء الجزء الأكبر منها ضمن صفقة 110 طائرات أبرمتها "ألاسكا إير غروب" (Alaska Air Group)، وهي أكبر طلبية في تاريخ الناقلة.

كما سجّلت الشركة خلال الشهر 30 طلبية لطائرات "787 دريملاينر" وخمس طلبيات لطائرات "777X".

وشملت تسليمات "بوينج" في ديسمبر 45 طائرة من عائلة "737" و14 طائرة "دريملاينر".

