السبت, 17 يناير 2026 | 28 رَجَب 1447
الشركات

"بوبا العربية" توصي بإعادة هيكلة الشركة عبر تقسيمها إلى كيانين

«الاقتصادية»
«الاقتصادية» من الرياض
الأحد 11 يناير 2026 10:14 |1 دقائق قراءة
تسعى بوبا العربية للتأمين التعاوني، إلى إعادة هيكلتها عبر تقسيمها إلى شركتين، وذلك عبر نقل جميع أصول والتزامات الشركة المتعلقة بأعمال التأمين إلى شركة مساهمة مقفلة جديدة مملوكة لـ "بوبا" بالكامل

"بوبا" أوضحت عبر بيان في "تداول" اليوم الأحد، أن عملية التقسيم المقترحة، تتضمن توزيع أصول والتزامات الشركة المتعلقة بأعمال التأمين، "بما في ذلك عقود التأمين مع العملاء وعقود الموظفين في أقسام محددة" إلى الشركة الناشئة عن التقسيم، وفقا للتفصيل الوارد في تعميم المساهمين الذي سيتم نشره لاحقا.

كانت الشركة قد أعلنت في سبتمبر الماضي، استلامها خطاب عدم ممانعة هيئة التأمين على إعادة هيكلة الشركة لغرض تحويل الكيان القانوني إلى شركة قابضة، على أن تبقى الشركة القابضة مدرجة.

توصية المجلس بإعادة الهيكلة تأتي في سياق رغبة الشركة في تحقيق طموحها في أن تصبح مجموعة وطنية رائدة في مجال الرعاية الصحية المتكاملة، والمساهمة في تحقيق أهداف الرعاية الصحية الأوسع للمملكة وفقا لرؤية 2030، وفقا للبيان.

عملية التقسيم ستخضع لموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة التي ستتم جدولتها والإعلان عن دعوتها لاحقا، والتي ستنظر في عملية التقسيم وما يتعلق بها من تعديلات على النظام الأساس.

ستنشر الشركة قبل وقت كاف من الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالتقسيم، تعميما لمساهميها يتضمن التفاصيل، وعوامل المخاطرة المتعلقة بعملية التقسيم، وغيرها من التفاصيل المالية والقانونية، حتى يتسنى لهم التصويت على القرارات بدراية وإدراك.

التعريفات
السعوديةبوبا العربيةالتأمين
