"بن داود" تستحوذ على 51% من شركة شوكولاتة مقابل 218 مليون ريال

وقعت شركة بن داود القابضة العاملة في قطاع التجزئة السعودي أمس الإثنين، اتفاقية شراء حصص بنسبة 51% من شركة فازا الغذائية بقيمة 217.9 مليون ريال.

"بن داود" أوضحت في بيان لها على "تداول"، أنها استحوذت على حصص فيصل العميقان وعبدالوهاب الدخيل وعبدالعزيز التويجري وشركة الأسس المتينة وشركة المال المستدام في "فازا"، وأن الصفقة تخضع للموافقات النظامية، مشيرة، مبينة أنه سيتم تمويل الصفقة عبر المصادر الداخلية للشركة والتسهيلات المالية المتاحة،

أضافت أن "فازا" هي شركة سعودية لتصنيع وتوزيع والبيع بالتجزئة للمواد الغذائية، وتعمل بشكل أساسي في قطاعات الحلويات والمخابز والأغذية، لافتة إلى أن النشاط الأساسي للشركة يركز على إنتاج وبيع منتجات الشوكولاتة والحلويات الفاخرة تحت علامتها التجارية "بوكودور"، كما تدير علامات تجارية، منها "لابونتيه" و"بديع"، و"قريّب" و"شواية قندورة" و"إتش إل أو كوفي".

ذكرت أن "فازا" تعمل عبر مرافق الإنتاج والمطابخ السحابية ومنافذ البيع بالتجزئة للعلامات التجارية وقنوات البيع المباشر للمستهلكين، بما في ذلك مبيعات المنصات الإلكترونية، مدعومة بأنظمة مراقبة الجودة والتشغيل المتقدمة، وأن الشركة حققت إيرادات 93.1 مليون ريال في 2024، وصافي دخل 21.5 مليون ريال للعام نفسه.

"بن داود" بينت أن الاستحواذ يأتي في إطار استراتيجية الشركة لتعزيز النمو وتنويع مصادر الإيرادات، لا سيما في القطاعات ذات القيمة المضافة مثل الحلويات الفاخرة والأغذية المتخصصة، وتوقعت أن تسهم الصفقة في توسيع حضورها في قطاع المنتجات عالية الجودة، مستفيدة مما تتمتع به "فازا" من علامات تجارية مميزة، وجودة منتجات، وقاعدة عملاء قوية، ما يعزز تنوع محفظة المنتجات ويزيد من جاذبية العروض المقدمة للعملاء.

هذا الاستحواذ يدعم جهود "بن داود" في تعزيز التكامل عبر سلسلة القيمة، عبر الاستفادة من قدرات فازا في التصنيع، بما قد يسهم في تحسين كفاءة سلسلة الإمداد، وتطوير المنتجات، ورفع جودة المعروض داخل شبكة متاجرها، متوقعة أن يعزز التكامل بين الطرفين من فرص التوسع في القنوات الرقمية والتجارة الإلكترونية، ودعم استراتيجية البيع متعدد القنوات، بما يسهم في تحسين تجربة العملاء وزيادة الوصول إلى شرائح أوسع.

يتوقع أن تحقق الصفقة وفورات تشغيلية من خلال تحسين كفاءة المشتريات والخدمات اللوجستية وتوحيد بعض الوظائف المساندة، الأمر الذي قد ينعكس إيجابا على كفاءة التشغيل على المدى المتوسط إلى الطويل، ولفتت "بن داود" إلى أن هذه التوقعات تعتمد على الافتراضات الحالية، وقد تختلف النتائج الفعلية وفقاً لتطورات السوق والظروف الاقتصادية وعوامل أخرى، مبينة أنه لا توجد أطراف ذات علاقة.