



حصل "بنك الرياض"، أحد أكبر المصارف السعودية، على قرض مجمع بقيمة 1.5 مليار دولار جاء معظمه من مصارف في منطقة البر الرئيسي للصين، في وقت يتجه فيه المقترضون من الشرق الأوسط إلى الاستفادة من وفرة السيولة لدى البنوك الآسيوية التي بلغت مستويات قياسية.

بحسب شخص مطلع طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشته أموراً خاصة، فقد شارك 34 بنكاً في القرض إجمالاً، معظمها من الصين وتايوان وكوريا الجنوبية.

أضاف المصدر أن التسهيل الائتماني تضمن أيضاً خيار زيادة حجم القرض (Greenshoe) بقيمة 500 مليون دولار إضافية.

ولم يرد "بنك الرياض" فوراً على طلبات التعليق.

طفرة قياسية لقروض الخليج من آسيا

يمثل قرض "بنك الرياض" أحدث صفقة ضمن سلسلة من الصفقات الخليجية -خصوصاً من السعودية- التي تستفيد من السيولة الآسيوية، بينما تواصل اقتصادات المنطقة تنفيذ خطط توسع ذات ميزانيات ضخمة وتسعى لتنويع مصادر التمويل.

جمع المقترضون في الشرق الأوسط نحو 12 مليار دولار من القروض المجمعة من بنوك في منطقة آسيا والمحيط الهادئ منذ بداية 2025، وهو مستوى قياسي ويقارب ثلاثة أضعاف ما جرى جمعه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات تجمعها بلومبرغ وترصد حجم الإصدارات منذ 1999.

إقبال سعودي إماراتي على القروض

من بين الصفقات الأخيرة، ما كشفته "بلومبرغ نيوز" في أكتوبر عن حصول دائرة المالية في حكومة الشارقة –وهي جهة حكومية محلية في الإمارات– على أول قرض مقوم باليوان الصيني. وفي الوقت نفسه، حصل صندوق أبوظبي السيادي "القابضة ADQ" على قرض بقيمة 5 مليارات دولار الشهر الماضي.

ويحمل قرض "بنك الرياض" آجال استحقاق لمدة خمس وسبع سنوات، مع هوامش فائدة تبلغ 90 نقطة أساس و117.5 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المرجعي على التوالي، بحسب الشخص المطلع.