أعلن بنك الجزيرة تحقيق صافي ربح بلغ 848 مليون ريال سعودي خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026، بنمو قدره 14% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، في أداء يعكس استمرار البنك في تحقيق نمو متوازن وتعزيز مركزه المالي.

وسجل البنك نموًا في مؤشرات الأداء الرئيسية، حيث ارتفع صافي التمويل إلى 121 مليار ريال سعودي بنمو سنوي بلغ 17%، فيما ارتفعت ودائع العملاء إلى 133 مليار ريال سعودي بزيادة قدرها 16%، وبلغ إجمالي الموجودات 181 مليار ريال سعودي بنمو نسبته 15%، بما يعكس قوة أعمال البنك ومتانة مركزه المالي، إلى جانب المحافظة على مستويات قوية من السيولة والملاءة المالية.

وقال الأستاذ نايف العبدالكريم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الجزيرة: " تعكس نتائج النصف الأول من العام نجاح البنك في المحافظة على وتيرة نمو متوازنة عبر مختلف قطاعات الأعمال، بما يدعم مسيرته نحو تحقيق قيمة مستدامة لعملائه ومساهميه. كما عززنا قاعدة رأس مال البنك من خلال طرح صكوك من الشريحة الأولى، مما يدعم متانة مركزنا المالي ويتيح لنا الاستفادة من الفرص الواعدة في السوق السعودي الذي يتميز بالقوة والحيوية والمرونة. ونواصل تطوير منتجاتنا وخدماتنا وقدراتنا الرقمية، وتقديم حلول مالية تلبي احتياجات عملائنا المتطورة، وتمكنهم من تنمية ثرواتهم وتحقيق طموحاتهم".

ويأتي هذا الأداء امتدادًا لاستراتيجية البنك الرامية إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتوسيع خدماته المصرفية والتمويلية، وتسريع التحول الرقمي، وتقديم حلول مالية متخصصة تلبي احتياجات العملاء، إلى جانب دعم قطاع الأعمال والمساهمة في التنمية الاقتصادية في المملكة.

وتجسد هذه المسيرة رؤية بنك الجزيرة “هنا تنمو الثروات”، من خلال تمكين العملاء من تنمية ثرواتهم وتحقيق أهدافهم المالية، وتقديم حلول مصرفية متطورة وتجارب رقمية مبتكرة، بما يعزز دور البنك كشريك مالي موثوق في رحلة النمو والازدهار لعملائه وقطاع الأعمال والاقتصاد الوطني.

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