بلومبرغ: "الإمارات العالمية للألمنيوم" تعلن القوة القاهرة على بعض العقود





أعلنت شركة "الإمارات العالمية للألمنيوم" (Emirates Global Aluminium)، تفعيل بنود القوة القاهرة لتعليق بعض عمليات التسليم، بعد خروج أحد مصاهرها عن الخدمة جراء هجوم إيراني.

الخطوة جاءت بعدما أوقفت الشركة عملياتها في مصهر "الطويلة"، عقب تعرض الموقع لهجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة إيرانية في بداية أبريل، وسط الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران. وأظهرت وثائق اطلعت عليها "بلومبرغ" أن الشركة طبّقت القوة القاهرة على بعض العقود.

يُعد المصنع من بين الأكبر عالمياً، وقد أنتج 1.6 مليون طن من الألمنيوم في 2025. ولم ترد الشركة فوراً على طلب للتعليق خارج ساعات العمل الرسمية في الإمارات.

ينتج الشرق الأوسط نحو 9% من الإمدادات العالمية للألمنيوم، وتقوم "الإمارات العالمية للألمنيوم" وغيرها بدور رئيسي في تزويد المصنعين عبر أوروبا وآسيا والولايات المتحدة. وحتى قبل استهداف القطاع بشكل مباشر، أدى الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز الحيوي من قبل إيران إلى نقص في المدخلات الأساسية لدى كبار المنتجين في المنطقة. ويتوقع القطاع موجة متسلسلة من خفض الإنتاج ما لم يُعاد فتح المضيق سريعاً.

ارتفعت العقود الآجلة للألمنيوم في بورصة لندن للمعادن منذ اندلاع الحرب مع إيران في أواخر فبراير. وزادت الأسعار 1.6% لتغلق عند 3498.50 دولار للطن يوم الجمعة، مسجلة مكاسب للأسبوع الثالث توالياً بلغت 0.8%.