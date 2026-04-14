"بلاك روك" تجذب 130 مليار دولار في الربع الأول بدعم صناديق المؤشرات





أعلنت شركة BlackRock لإدارة الأصول تدفقات نقدية صافية بقيمة 130 مليار دولار من العملاء خلال الربع الأول، مدفوعة بشكل أساسي بصناديق المؤشرات المتداولة.

وبحسب الشركة، فإن صناديق الأسهم استقطبت 72 مليار دولار، والدخل الثابت 34 ملياراً، فيما سجلت الصناديق طويلة الأجل تدفقات 136 مليار دولار دون توقعات المحللين البالغة 152 ملياراً.

وقادت صناديق المؤشرات التدفقات بإجمالي 132 مليار دولار، بينما سحب المستثمرون 6 مليارات دولار من أدوات النقد والسيولة.

تراجعت الأصول المدارة إلى 13.9 تريليون دولار، رغم ارتفاع ربحية السهم المعدلة 11% إلى 12.53 دولار، كما انخفضت إيرادات الشركة 27% إلى 6.7 مليار دولار.

يشار إلى أن الرئيس التنفيذي للشركة لاري فينك يواصل دفع التحول نحو الائتمان الخاص والبنية التحتية، رغم ضغوط استرداد في صناديق "HPS" بعد قيود على السحب.