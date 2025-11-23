بدء عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة في الطرح العام لأسهم شركة الرمز للعقارات تمهيدا لطرح 30% من أسهم الشركة للاكتتاب العام

تبدأ اليوم الأحد الموافق 23 نوفمبر 2025م عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة في أسهم شركة الرمز للعقارات، إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في المملكة العربية السعودية، وتنتهي يوم الخميس الموافق 27 نوفمبر2025م تمهيدا لطرح 30% من أسهم الشركة للاكتتاب العام وإدراجها في السوق المالية الرئيسية (تداول).

وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لشركة الرمز للعقارات هارون بن رشيد الرشيد: "يمثل إعلاننا عن نيتنا طرح أسهم الشركة في تداول السعودية محطة استراتيجية في مسيرتنا وخطوة نوعية تعزز من قدرتنا على تحقيق نمو مستدام وتوسيع نطاق مشاريعنا وترسيخ مكانتنا كشركة تطوير عقاري رائدة. كما يسهم هذا الطرح في تعزيز الحوكمة والشفافية ويدعم مساهمتنا في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م."

وأضاف الرشيد: "نسعى لأن نصبح شركة التطوير الحضري الأسرع نموًا في المملكة من خلال إنشاء مجتمعات تفيض بالراحة، وأن نكون رمزًا موثوقًا لعملائنا، ونرى في هذا الطرح فرصة لتحقيق رؤيتنا وتطلعاتنا".

وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت عن موافقتها على طلب الشركة لتسجيل أسهمها وطرح 12,857,143 سهم، تمثل 30% من رأس مال الشركة بعد زيادة رأس المال للاكتتاب. وتجدر الإشارة إلى أن شركة الرمز للعقارات رسخت مكانتها منذ انطلاقها عام 2016م. ومنذ عام 2022م إلى النصف الأول من عام 2025م، قامت الشركة بالعمل على أكثر من 40 مشروعًا مكتملاً وقيد التطوير تشمل أكثر من 8000 وحدة سكنية وتجارية تتمركز في الأحياء ذات الطلب العالي في مدينتي الرياض والخبر، مما يمثل خبرتها في تلبية احتياجات السوق العقاري وتعزيز المشهد العمراني في المملكة.

كما تعكس النتائج المالية الأخيرة للشركة قدرتها على تحويل استراتيجيتها إلى نمو ملموس، إذ بلغت إيرادات عام 2024م نحو 952 مليون ريال سعودي بزيادة قدرها 78.9% مقارنة بعام 2023م، فيما سجلت أرباحًا صافية بقيمة 158.3 مليون ريال سعودي بارتفاع نسبته 25.1% عن العام السابق.

واستمرارا لنجاح إستراتيجية النمو القوي للشركة، بلغت إيرادات التسعة أشهر الأولى من 2025م نحو 863 مليون ريال سعودي بزيادة قدرها 17% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024م، فيما سجلت أرباحًا صافية بقيمة 243 مليون ريال سعودي بارتفاع نسبته 132%.

وخلال مسيرتها، حققت الرمز عددًا من المشاريع في القطاعين التجاري والسكني، من أبرزها:

● رمز 35/36: مشروع سكني يضم 29 وحدة في حي حطين، الرياض– بيع بالكامل عام 2024م.

● رمز 37: مشروع تاون هاوس، يضم 48 وحدة في حي حطين، الرياض – بيع بالكامل عام 2023م.

● فسيلة سكوير: مشروع تجاري، يضم 12 وحدة في حي الملقا، الرياض – بيع بالكامل عام 2023م.

● نقش فيلا: مشروع سكني، يضم 28 وحدة في حي المونسية، الرياض – بيع بالكامل عام 2024م.

● تل الرمال 1: مشروع سكني، يضم 153 وحدة، في حي الرمال، الرياض – بيع بالكامل عام 2024م.

● جديل: مشروع سكني، يضم 32 وحدة في حي النرجس، الرياض – بيع بالكامل عام 2024م.

● ستون كومبليكس: مشروع سكني، يضم 71 وحدة في حي العقيق، الرياض – بيع بالكامل عام 2024م.

كما تواصل الشركة خططها التوسعية عبر مشاريعها المستقبلية، منها:

● برج الرمز: مشروع متعدد الاستخدامات، يضم 112 وحدة في حي الملقا، الرياض- متوقع اكتماله في الربع الرابع من عام 2026م.

● درة الملك خالد: مشروع متعدد الاستخدامات، يضم 315 وحدة في حي حطين، الرياض– متوقع اكتماله في الربع الرابع من عام 2026م.

● سديم تاون: مشروع سكني يضم 720 وحدة في حي الصفا، الرياض – متوقع اكتماله في الربع الأول من عام 2027م.

● مسار: مشروع سكني يضم 540 وحدة، في مكة المكرمة – متوقع اكتماله في الربع الرابع من عام 2028م.

● قرطبة: مشروع متعدد الاستخدامات، يضم 2,750 وحدة، في حي قرطبة، الرياض– متوقع اكتماله في الربع الثاني من عام 2029م.

