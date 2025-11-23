الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الثلاثاء, 25 نوفمبر 2025 | 4 جُمَادَى الثَّانِيَة 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين9.22
(-1.39%) -0.13
مجموعة تداول السعودية القابضة175.2
(-4.26%) -7.80
الشركة التعاونية للتأمين122.7
(0.25%) 0.30
شركة الخدمات التجارية العربية116.1
(-2.76%) -3.30
شركة دراية المالية5.52
(-0.54%) -0.03
شركة اليمامة للحديد والصلب35.02
(-0.51%) -0.18
البنك العربي الوطني22.05
(-2.00%) -0.45
شركة موبي الصناعية11.19
(-3.53%) -0.41
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة31.4
(-1.81%) -0.58
شركة إتحاد مصانع الأسلاك22.48
(-0.53%) -0.12
بنك البلاد26.28
(-1.05%) -0.28
شركة أملاك العالمية للتمويل11.94
(-0.25%) -0.03
شركة المنجم للأغذية54.15
(-0.64%) -0.35
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.96
(0.76%) 0.09
الشركة السعودية للصناعات الأساسية55.45
(-0.54%) -0.30
شركة سابك للمغذيات الزراعية117.2
(0.17%) 0.20
شركة الحمادي القابضة29.34
(-1.94%) -0.58
شركة الوطنية للتأمين13.57
(-1.74%) -0.24
أرامكو السعودية24.82
(-1.66%) -0.42
شركة الأميانت العربية السعودية18.29
(-0.71%) -0.13
البنك الأهلي السعودي37.18
(-0.05%) -0.02
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات30.7
(-1.67%) -0.52
الشركات

أعلنت شركة الأهلي المالية بصفتها مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب للمؤسسات ومتعهد التغطية للطرح العام الأولي المحتمل لشركة الرمز العقارية في "تاسي" عن تحديد النطاق السعري للطرح وبدء فترة بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات اليوم.

حددت الشركة النطاق السعري بين 67 ريال و70 ريال للسهم الواحد، ما يقيم الشركة عند 3 مليارات ريال بعد الطرح، فيما ستبلغ حصيلة الاكتتاب 900 مليون ريال وفق الحد الأعلى للنطاق السعري.

كم عدد الأسهم المطروحة وكم نسبتها من رأس مال الشركة؟

تتمثل عملية الطرح في طرح 12.86 مليون سهم عادي من أسهم الشركة ما يمثل 30% من رأس مال الشركة (بعد زيادة رأسمال الشركة).

تقتصر المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية السعودية.

يبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة 50 ألف سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى 2,142,856 مليون سهم.

التعريفات
البورصةالعقاراتالسعوديةاكتتاب
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية