أعلنت شركة الأهلي المالية بصفتها مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب للمؤسسات ومتعهد التغطية للطرح العام الأولي المحتمل لشركة الرمز العقارية في "تاسي" عن تحديد النطاق السعري للطرح وبدء فترة بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات اليوم.

حددت الشركة النطاق السعري بين 67 ريال و70 ريال للسهم الواحد، ما يقيم الشركة عند 3 مليارات ريال بعد الطرح، فيما ستبلغ حصيلة الاكتتاب 900 مليون ريال وفق الحد الأعلى للنطاق السعري.

كم عدد الأسهم المطروحة وكم نسبتها من رأس مال الشركة؟

تتمثل عملية الطرح في طرح 12.86 مليون سهم عادي من أسهم الشركة ما يمثل 30% من رأس مال الشركة (بعد زيادة رأسمال الشركة).

تقتصر المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية السعودية

يبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة 50 ألف سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى 2,142,856 مليون سهم.