



أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار، المالك والمطور والمشغّل لوجهة مسار، على هامش مشاركة الشركة في معرض سيتي سكيب العالمي بالرياض، بصفتها شريك الوجهة المتكاملة للمعرض، عن توقيع اتفاقية حجز قطعة أرض لصالح شركة الديار العربية، وذلك بهدف تطوير برج سكني ، وبحجم استثمار يصل إلى 700 مليون ريال سعودي، ليوفر أكثر من 300 وحدة سكنية فاخرة.

وتأتي هذه الاتفاقيه ضمن الاستراتيجية الخاصة بوجهة مسار، لتطوير مشاريع نوعية تُعزّز جودة الحياة وتواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030، مما يعكس استمرارية الشراكة والتعاون في دعم القطاع العمراني وتعزيز نموّه.

كما تمتلك شركة الديار العربية سجلًا حافلًا في تطوير الأراضي بالوجهة. وبتوقيع هذه الاتفاقية، تصبح هذه الأرض هي الثالثة عشرة التي تملكها الشركة ضمن المشروع، ما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية واستمرار الاستثمار في تعزيز الوجهة كأحد أبرز المشاريع التنموية في العاصمة المقدسة.

وتعليقاً على ذلك، أوضح الأستاذ ياسر أبو عتيق، الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار، أن هذه الاتفاقية تتماشى مع خطتنا الاستراتيجية في تعزيز مكانة "مسار" كوجهة حضرية متكاملة، مشيراً إلى أن الاستثمار في المشاريع النوعية يُسهم في خلق قيمة اقتصادية مستدامة، ويجسّد التزام الشركة بالارتقاء بجودة الحياة وتحسين الخدمات المقدمة لسكان وزوار مكة المكرمة.

من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الديار العربية الأستاذ نايف العطاوي، عن اعتزازه بالشراكة مع أم القرى، مؤكداً أن المشروع يشكل إضافة بارزة إلى محفظة الشركة في التطوير العقاري. وقال: "نفخر بتعاوننا مع أم القرى للتنمية والإعمار في تطوير هذا المشروع المتميز داخل وجهة مسار، التي تعد من أهم المشاريع التنموية في المملكة. هذه الشراكة تجسّد رؤيتنا في الريادة وتقديم منتجات عقارية عصرية تلبي تطلعات العملاء وتواكب التحولات الاقتصادية الوطنية.

ويمثل هذا التعاون خُطوة جديدة تعكس الزخم التنموي الذي تشهده مكة المكرمة، وتؤكد دور وجهة مسار كمنصة رائدة لاستقطاب الاستثمارات النوعية التي تسهم في تشكيل مستقبل حضري معاصر، يدعم جودة الحياة ويُعزّز مكانة العاصمة المقدسة كوجهة عالمية مُتجدّدة.

