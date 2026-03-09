السبت, 14 مارس 2026 | 25 رَمَضَان 1447
الشركات

"بترورابغ" تقلص خسائرها 14.2% خلال العام الماضي

«الاقتصادية»
«الاقتصادية» من الرياض
الاثنين 9 مارس 2026 16:52 |1 دقائق قراءة
سجلت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ" صافي خسارة خلال العام الماضي بنحو 3.9 مليار ريال، لتنخفض الخسائر بنسبة 14.2%.

بحسب بيان "بترورابغ" على "تداول" اليوم، أوضحت الشركة أن الانخفاض في صافي الخسارة خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض تكاليف التمويل نتيجة تنازل المساهمَين المؤسسَين عن قروض المساهمين المتجددة التي تمثل 5.6 مليار ريال، والسداد المبكر بقيمة 5.3 مليار ريال من قروض المرحلة الثانية والقرض التجسيري من متحصلات الاكتتاب في الأسهم العادية من الفئة "ب".

إضافة إلى ذلك، أسهم انخفاض أسعار الفائدة وتحسن هوامش أرباح المنتجات المكررة خلال العام في انخفاض صافي الخسارة للسنة.

البيانات أظهرت انخفاضا في المبيعات والإيرادات بنسبة 9.45% لتصل إلى 35 مليار ريال. ويعزى هذا الانخفاض بصفة أساسية إلى تراجع متوسط أسعار بيع المنتجات المكررة والبتروكيماوية نظرا للظروف السوقية الصعبة وعمليات الإيقاف اللازمة لصيانة المرافق التشغيلية.

ورغم الزيادة الطفيفة في كميات مبيعات المنتجات المكررة، فإن تراجع الأسعار أدى إلى نقص في الأرباح التشغيلية بنسبة 4.36%.

مع ذلك، حدث تحسن في إجمالي حقوق الملكية بنسبة 33% لتصل إلى 13 مليار ريال، وهو ما يُظهر تحسينات في بعض الجوانب المالية للشركة.

