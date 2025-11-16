أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ" السعودية عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى نسبة 39.94% من رأس المال حتى 31 أكتوبر الماضي، وذلك بعد أن كانت نسبة 51.29% في 30 سبتمبر.

وقالت الشركة في بيان على "تداول" اليوم، إن هذه الخطوة تأتي بعد زيادة رأس مال الشركة بمبلغ نحو 5.26 مليار ريال من خلال إصدار 526.36 مليون سهم عادي من الفئة (ب) لصالح شركة أرامكو السعودية وسوميتومو كيميكال ليمتد، وهما المساهمان المؤسسان للشركة.

رأسمال الشركة أصبح 21.9 مليار ريال

بهذا الإجراء، أصبح رأسمال الشركة الإجمالي نحو 21.9 مليار ريال والخسائر المتراكمة حوالي 8.77 مليار ريال.

وأثر هذا التغيير بشكل جذري على تطبيق الأحكام النظامية، حيث لم تعد تنطبق على الشركة أحكام المادة (132) من نظام الشركات والتعليمات المتعلقة بحالات خسائر تتجاوز 50% من رأس المال.

ومع ذلك، يبقى أن التعليمات المتعلقة بالشركات، التي تتجاوز خسائرها المتراكمة 20% من رأس المال، لا تزال سارية عليها. يعكس هذا التعديل في رأس المال الدعم المستمر من المساهمين المؤسسين ويهدف إلى تعزيز الوضع المالي لبترورابغ.

الشركة تسدد جزءا من قروض المرحلة الثانية بـ3.7 مليار ريال

في بيان منفصل على "تداول"، أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ" عن إتمامها عملية السداد المبكر لجزء من قروض المرحلة الثانية من متحصلات الاكتتاب في الأسهم العادية من الفئة (ب) وقدره 3.7 مليار ريال (982.5 مليون دولار).

وقالت الشركة في بيان لها على تداول، إن الأثر الإيجابي لهذا السداد المبكر يتمثل بتخفيض حجم ديون الشركة والأعباء المالية المرتبطة بها مما ينعكس إيجابا على وضعها وأدائها المالي.