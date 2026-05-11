"بان القابضة" السعودية تستحوذ على عقارات بـ 830 مليون ريال

استحوذت شركة مجموعة بان القابضة السعودية على 3 أصول عقارية بقيمة إجمالية 830 مليون ريال، بعد رفع رأسمالها وإصدار أسهم جديدة، وفقا لما أعلنته في إفصاح نشر على "تداول" اليوم الإثنين.

تتمثل الصفقة في 3 فنادق والأراضي والأصول العقارية التي تقع عليها، بقيمة إجمالية 651.62 مليون ريال، جرى الاستحواذ عليها من شركة مجموعة "الحكير القابضة"، و86 وحدة سكنية من شركة "الأولى" بقيمة 178.5 مليون ريال.

فيما يتعلق بالفنادق، فهي "فندق دبل تري من هيلتون" في حي المروج في الرياض، وفندق "راديسون بلو الكورنيش" في حي أبحر الجنوبية في جدة، وفندق "هوليداي إن بوابة جدة" حي النزهة في جدة.

أما الشق الثاني من الصفقة فيتمثل في جميع الوحدات السكنية الواقعة في منطقة "مد رايز" من برج مشروع "واجهة أجدان البحرية" الواقع في مدينة الخبر.

جرى تخصيص نحو 239.4 مليون سهم عادي لشركة مجموعة "الحكير القابضة" وإصدار نحو 65.6 مليون سهم عادي لشركة "الأولى".

الأسهم المصدرة لشركة "الأولى" جرى تخصيصها لثلاث شركات تم تحديدها من قبل "الأولى" بموجب أحكام اتفاقية بيع وشراء العقار المبرمة مع شركة الأولى وشركة "أجدان للتطوير العقاري" بصفتها طرفًا ضامنًا لشركة "الأولى" لتطوير العقارات.

كل شركة من الشركات الثلاث، وهي "أوج المجال" و"أوج الشاطئ" و"أوج المدى للتطوير والاستثمار العقاري"، جرى تخصيص نحو 21.9 مليون سهم لها.

بإتمام الصفقتين، تكون زيادة رأسمال الشركة من 315 مليون ريال إلى نحو 620 مليون ريال، تضاف إليه علاوة الإصدار البالغة 525 مليون ريال.

من المنتظر أن يكون الأثر المالي إيجابيا على الشركة خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي.