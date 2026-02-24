الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الاثنين, 2 مارس 2026 | 13 رَمَضَان 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين6.96
(-0.85%) -0.06
مجموعة تداول السعودية القابضة130
(-1.22%) -1.60
الشركة التعاونية للتأمين129.1
(-0.69%) -0.90
شركة الخدمات التجارية العربية109
(4.21%) 4.40
شركة دراية المالية5.1
(0.99%) 0.05
شركة اليمامة للحديد والصلب36.22
(0.22%) 0.08
البنك العربي الوطني20.09
(0.60%) 0.12
شركة موبي الصناعية11.2
(-0.80%) -0.09
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة26.18
(0.38%) 0.10
شركة إتحاد مصانع الأسلاك15.6
(-0.70%) -0.11
بنك البلاد24.93
(-1.07%) -0.27
شركة أملاك العالمية للتمويل10
(-3.10%) -0.32
شركة المنجم للأغذية47.98
(-2.84%) -1.40
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.04
(-0.33%) -0.04
الشركة السعودية للصناعات الأساسية52.2
(-0.19%) -0.10
شركة سابك للمغذيات الزراعية120.9
(1.94%) 2.30
شركة الحمادي القابضة23.98
(-1.64%) -0.40
شركة الوطنية للتأمين11.88
(-0.17%) -0.02
أرامكو السعودية26.22
(1.63%) 0.42
شركة الأميانت العربية السعودية12.54
(0.48%) 0.06
البنك الأهلي السعودي39.98
(0.20%) 0.08
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات24.45
(-0.97%) -0.24
الشركات

"باراماونت" تعالج بعض مخاوف "وارنر براذرز" عبر عرض استحواذ محدث

«بلومبرغ»
«بلومبرغ»
الثلاثاء 24 فبراير 2026 2:29 |1 دقائق قراءة
تابع آخر الأخبار على واتساب
"باراماونت" تعالج بعض مخاوف "وارنر براذرز" عبر عرض استحواذ محدثاستوديوهات "باراماونت" في لوس أنجلوس. "بلومبرغ"


رفعت شركة "باراماونت سكاي دانس" (Paramount Skydance Corp) عرضها لشراء شركة "وارنر براذرز ديسكفري" (Warner Bros Discovery Inc)، ما يمدد المعركة الطويلة للاستحواذ على أحد أكثر استوديوهات هوليوود عراقة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

يحسّن العرض الجديد المقترح السابق، بعدما كان نقدياً بالكامل بسعر 30 دولاراً للسهم، والذي قدمته "باراماونت" مباشرة إلى مساهمي "وارنر براذرز" في 8 ديسمبر.

يتناول العرض الجديد بعض مخاوف الشركة بشأن عروض "باراماونت" السابقة، بحسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن التفاصيل غير علنية. وتشمل تلك الشروط قدراً أكبر من اليقين بشأن تمويل "باراماونت".

صفقة "نتفلكس" وإعادة فتح المفاوضات

كانت شركة الإعلام العملاقة قد وافقت في ديسمبر على بيع استوديوهاتها السينمائية والتلفزيونية وأعمال "إتش بي أو ماكس" إلى "نتفلكس" (Netflix Inc) مقابل 27.50 دولاراً للسهم. وتتضمن تلك الصفقة فصل شبكات الكابل التابعة لـ"وارنر براذرز" مثل "سي إن إن" و"تي إن تي".

ووافقت "وارنر براذرز" في 17 فبراير على إعادة فتح المحادثات مع "باراماونت" لمدة سبعة أيام تنتهي في 23 فبراير. وإذا اعتبر مجلس إدارة "وارنر براذرز" أن عرض "باراماونت" الجديد أفضل من الاتفاق الحالي، فسيكون أمام "نتفلكس" أربعة أيام للرد ومطابقة العرض.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية