"باراماونت" تعالج بعض مخاوف "وارنر براذرز" عبر عرض استحواذ محدث





رفعت شركة "باراماونت سكاي دانس" (Paramount Skydance Corp) عرضها لشراء شركة "وارنر براذرز ديسكفري" (Warner Bros Discovery Inc)، ما يمدد المعركة الطويلة للاستحواذ على أحد أكثر استوديوهات هوليوود عراقة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

يحسّن العرض الجديد المقترح السابق، بعدما كان نقدياً بالكامل بسعر 30 دولاراً للسهم، والذي قدمته "باراماونت" مباشرة إلى مساهمي "وارنر براذرز" في 8 ديسمبر.

يتناول العرض الجديد بعض مخاوف الشركة بشأن عروض "باراماونت" السابقة، بحسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن التفاصيل غير علنية. وتشمل تلك الشروط قدراً أكبر من اليقين بشأن تمويل "باراماونت".

صفقة "نتفلكس" وإعادة فتح المفاوضات

كانت شركة الإعلام العملاقة قد وافقت في ديسمبر على بيع استوديوهاتها السينمائية والتلفزيونية وأعمال "إتش بي أو ماكس" إلى "نتفلكس" (Netflix Inc) مقابل 27.50 دولاراً للسهم. وتتضمن تلك الصفقة فصل شبكات الكابل التابعة لـ"وارنر براذرز" مثل "سي إن إن" و"تي إن تي".

ووافقت "وارنر براذرز" في 17 فبراير على إعادة فتح المحادثات مع "باراماونت" لمدة سبعة أيام تنتهي في 23 فبراير. وإذا اعتبر مجلس إدارة "وارنر براذرز" أن عرض "باراماونت" الجديد أفضل من الاتفاق الحالي، فسيكون أمام "نتفلكس" أربعة أيام للرد ومطابقة العرض.