باب رزق جميل تنظم "ملتقى مواسم" بالشراكة مع غرفة مكة المكرمة





ضمن جهودها المستمرة لدعم سوق العمل وتمكين الكفاءات الوطنية، نظّمت شركة باب رزق جميل ملتقى مواسم للتوظيف الموسمي بشراكة الاستراتيجية مع غرفة مكة المكرمة، وذلك يوم 19 يناير في مدينة مكة المكرمة، من الساعة 9 صباحًا وحتى 2 مساءً، في فعالية تهدف إلى ربط المنشآت ذات الاحتياج الموسمي بالباحثين عن عمل الجاهزين للانضمام الفوري للمنشآت التجارية. حيث شارك في الملتقى 26 صاحب عمل، وحضره أكثر من 1600 باحث عن عمل، فتم قبول حوالي 1300 شخص منهم للتوظيف مبدئياً، وقُدم خلال الملتقى 4 لقاءات إثرائية، و 130 استشارة مهنية وقانونية للزوار والمشاركين.

يأتي تنظيم الملتقى استجابةً للاحتياج المتزايد للكوادر البشرية خلال المواسم التشغيلية في منطقة مكة المكرمة، التي تشهد نشاطاً اقتصادياً متسارعاً في عدد من القطاعات الحيوية، من أبرزها الحج والعمرة، والضيافة والسياحة، والإعاشة، والتجزئة، وغيرها من القطاعات التي تتطلب جاهزية تشغيلية عالية وقدرة على استقطاب الكفاءات في وقت قياسي.

وفي هذا السياق، علقت د. مي طيبة، نائب المدير العام التنفيذي لشركة باب رزق جميل: "يأتي ملتقى مواسم امتداداً لدور باب رزق جميل في دعم التوظيف وتمكين الكفاءات الوطنية، حيث نطلق على مدار العام مبادرات نوعية تسهم في ربط أصحاب العمل بالكفاءات الوطنية الجاهزة للعمل." وأضافت أ. نجلاء صفدر، مدير عام في شركة باب رزق جميل: "إن ملتقى مواسم يُعد منصة فاعلة لاختصار مراحل التوظيف، وتدعم جاهزية المنشآت خلال المواسم التشغيلية، وفي الوقت ذاته تفتح آفاقاً مهنية حقيقية للباحثين عن عمل، عبر تقديم حلول عملية وسريعة للتوظيف الموسمي."

وأوضح الأستاذ فادي دهلوي، الرئيس التنفيذي للتواصل المؤسسي بغرفة مكة المكرمة، أن الملتقى يُعد ترجمةً لدور الغرفة في تمكين منشآت القطاع الخاص وتعزيز جاهزيتها للمواسم، وفي مقدمتها موسم الحج، مشيراً إلى أن الملتقى يسهم في رفع كفاءة التوظيف، ودعم استدامة سوق العمل، وتحسين مستوى الجاهزية التشغيلية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. ودعا أصحاب المنشآت للاستفادة من مراكز غرفة مكة المكرمة التنموية وما تقدمه من برامج ومبادرات نوعية في مجالات التدريب، والتوطين، وريادة الأعمال، بما يسهم في رفع كفاءة المنشآت وتعزيز استدامتها.

يجدر بالذكر أن ملتقى مواسم يأتي ضمن سلسلة ملتقيات التوظيف الحضورية التي تنظمها شركة باب رزق جميل على مدار العام وفي مختلف القطاعات حول المملكة، حيث تُمثل نموذجاً عملياً للتكامل بين الجهات الداعمة لسوق العمل، بما يوفّر للمنشآت منصة مباشرة للوصول إلى الكفاءات الوطنية، ويساعدها على تلبية احتياجاتها الموسمية بكفاءة، وينعكس إيجاباً على استقرار الأعمال. وفي المقابل، تتيح هذه الملتقيات للباحثين عن عمل فرصة الوصول إلى مجموعة واسعة من الوظائف، والتقديم المباشر عليها، وبناء شبكة علاقات مهنية تدعم مسيرتهم الوظيفية، إلى جانب الاستفادة من الورش واللقاءات الإثرائية المصاحبة للملتقى، ما يقلل من مستويات البطالة بالتوافق مع مستهدفات رؤية 2030.

