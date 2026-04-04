انخفاض أرباح "الدواء" للربع الأول 79% بسبب رخص الإقامة

تراجع صافي أرباح شركة الدواء للخدمات الطبية بنسبة 79% خلال الربع الأول على أساس سنوي إلى 22.2 مليون ريال.

"الدواء" بررت ذلك عبر بيان في "تداول" اليوم الأحد، إلى انخفاض المقابل في الإيرادات وإجمالي الربح، مع الحفاظ على هامش ربح إجمالي مستقر، كما ساهم في هذا الانخفاض ارتفاع المصاريف التشغيلية وبنود غير متكررة.

تجديد رخص الإقامة والعمل سبب التراجع

الشركة أوضحت أن أهم أسباب تراجع صافي الدخل هو زيادة مصاريف البيع والتوزيع 5.8%، جراء استكمال استثمارات طويلة الأجل بهدف تعزيز القدرة التنافسية، شملت التوسع بافتتاح فروع إضافية، وتحسين قدرات المبيعات بإطلاق منصة وتحديث أنظمة الدعم، والاستثمار في شبكة التوزيع والخدمات اللوجستية.

كما ذكرت أن السبب الآخر، هو تسجيل مصاريف حكومية بقيمة 27 مليون ريال تتعلق بتجديد الإقامة ورخص العمل لـ 93% من موظفو الشركة غير السعوديين، منهم 20.3 مليون ريال تخص الفترات المتبقية من السنة الحالية، وأخيرا تسجيل مخصص انخفاض قيمة غير متكرر على حسابات العملاء بقيمة 5 ملايين ريال.

مبيعات الشركة الفصلية سجلت تراجعا بنسبة 7% إلى 1.54 مليار ريال، بضغط تغيرات السوق وتغير أنماط التسوق الاستهلاكي، وذلك رغم تحقيقها إيرادات قوية في قطاعي البيع بالجملة والخدمات اللوجستية، بنسبة 65.8% و 58.8% تواليا.

من جهته أقر مجلس إدارة شركة الدواء للخدمات الطبية توزيع 53.5 مليون أرباحا نقدية على المساهمين عن الربع الأول بواقع 63 هللة للسهم تمثل 6.3% من قيمته الاسمية، حيث سيكون تاريخ الأحقية 6 يوليو المقبل، والتوزيع في 20 من الشهر ذاته.

الشركة كانت قد أعلنت 12 مايو الماضي عدم تمكنها من نشر النتائج المالية للربع الأول في الوقت المحدد، بسبب التأخر في الإفصاح عن النتائج المالية السنوية لعام 2025، ما انعكس على أعمال المراجعة الخاصة بالنتائج الربعية، حيث تم تطبيق إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة وفقا لقواعد الإدراج لجلسة واحدة.

"الدواء" التي تأسست في 2001، تعمل في مجال بيع المستلزمات الطبية والأدوية ومستحضرات التجميل، حيث تصل قيمتها السوقية إلى 4 مليارات ريال، وتملك شركة الموارد القابضة الحصة الأكبر من رأس المال البالغة 35%.