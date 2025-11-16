الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الاثنين, 17 نوفمبر 2025 | 26 جُمَادَى الْأُولَى 1447
الشركات

حصلت شركة إعمار المدينة الاقتصادية على موافقة هيئة السوق المالية لتحويل دين مستحق لصندوق الاستثمارات العامة بقيمة تبلغ 4.11 مليار ريال إلى زيادة في رأس المال، بحسب بيان للشركة على "تداول" اليوم.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة إعادة هيكلة المركز المالي للشركة التي أُعلن عنها في 8 سبتمبر 2024، والهادفة إلى تعزيز استقرارها المالي والتشغيلي وتحسين هيكل رأس المال لدعم نمو الشركة.

يخضع تحويل الدين لموافقة مساهمي الشركة، حيث سيتم دعوتهم لحضور اجتماع جمعية عامة غير عادية بعد التنسيق مع الجهات المعنية. تعتزم الشركة نشر تعميم خاص للمساهمين حول زيادة رأس المال قبل موعد الاجتماع بوقت كافٍ، مما يتيح لهم فرصة الاطلاع الكامل على التغييرات المقترحة.

تؤكد الشركة على التزامها بالإعلان عن أي تطورات جوهرية وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.

