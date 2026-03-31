الأربعاء, 1 أبريل 2026 | 13 شَوَّال 1447
الموافقة على طرح " بترولوب للزيوت" 9 ملايين سهم للاكتتاب العام

«الاقتصادية»
«الاقتصادية» من الرياض
الثلاثاء 31 مارس 2026 20:38 |1 دقائق قراءة
وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة بترولوب للزيوت تسجيل أسهمها وطرح 9 ملايين سهم للاكتتاب العام تمثل (30%) من إجمالي أسهم الشركة.

وبحسب بيان للهيئة اليوم، فإنه سيتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف.

تحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

وأكدت أن قرار الاكتتاب من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية، لذا يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

وأضافت أنه يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية.

تعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.​

