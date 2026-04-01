الأربعاء, 1 أبريل 2026 | 13 شَوَّال 1447
الموافقة على طرح "إدارة مرافق للاستثمار" السعودية 42 مليون سهم للاكتتاب

«الاقتصادية» من الرياض
الأربعاء 1 أبريل 2026 19:21 |1 دقائق قراءة
وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة إدارة مرافق للاستثمار تسجيل أسهمها وطرح 42 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل (30%) من إجمالي أسهم الشركة.

وبحسب بيان للهيئة اليوم، فإنه سيتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف.

وقالت "تحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها".

وأوضحت أن قرار الاكتتاب من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية، لذا يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

وأكدت أنه يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

تعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة (6) أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.​

