الموافقة على زيادة رأسمال "طيبة" السعودية 92% عن طريق أسهم منحة





وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة طيبة للاستثمار زيادة رأسمالها من 2.6 مليار ريال إلى 5 مليارات ريال، وذلك بنسبة 92%.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم، إن الزيادة ستكون من خلال منح سهم مجاني مقابل كل 1.09 سهم قائم يملكه المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سيحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

وأضافت أن قيمة الزيادة في رأس المال ستُسدد عن طريق تحويل مبلغ مليار ريال من بند احتياطي نظامي ومبلغ 1.4 مليار ريال من بند علاوة إصدار، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 260.5 مليون سهم إلى 500 مليون سهم، بزيادة قدرها 239.5 مليون سهم.

وأشارت إلى أنه يجب ألا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 6 أشهر من تاريخ هذه الموافقة وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.