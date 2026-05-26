"المملكة القابضة": حصة الشركة والأمير الوليد في "سبيس إكس" قد تتجاوز 10 مليارات دولار

كشفت "المملكة القابضة" أنها تمتلك مع المكتب الخاص للأمير الوليد بن طلال حصة مجمعة في "سبيس إكس" تبلغ 0.63%، في وقت تتأهب الشركة التابعة لإيلون ماسك لما قد يكون أكبر طرح في تاريخ البورصات العالمية.

وقالت الشركة في رد على استفسارات "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ"، إن قيمة الحصة المجمعة تبلغ 8.32 مليار دولار عند تقييم الشركة بنحو 1.25 تريليون دولار، وسترتفع إلى 10.55 مليار دولار عند تقييم الشركة بـ1.75 تريليون دولار.

وهذه المرة الأولى التي تفصح فيها الشركة، التي يرأس الأمير الوليد مجلس إدارتها، عن هذه التفاصيل قبل الطرح التاريخي، وهو ما يشير إلى مكاسب كبيرة تنتظر أحد اشهر مستثمري السعودية، بعد سنوات من استثماره الأول في منصة "تويتر"، والتي أعقبها باستثمارات عززت علاقته بماسك.

كان سهم "المملكة القابضة" قد قفز 19.32% في تداولات السوق السعودية خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند 12.35 ريال قبل عطلة عيد الأضحى، وسط ترقب لمكاسب الشركة مع اقتراب طرح "سبيس إكس".

طرح "سبيس إكس" يقرّب ماسك من لقب أول تريليونير في التاريخ

من بين أبرز النتائج التي كشفتها واحدة من أكثر عمليات إفصاحات الشركات ترقباً على الإطلاق، أن إيلون ماسك سيكون بشكل شبه مؤكد، أول تريليونير في العالم.

يمتلك ماسك نحو 5.1 مليار سهم في "سبيس إكس" (SpaceX)، وفق نشرة إصدار أصدرتها شركة الصواريخ والذكاء الاصطناعي يوم الأربعاء، إضافة إلى نحو 350 مليون خيار بسعر تنفيذ يبلغ 8.39 دولار.

وسترتفع ثروته الصافية الإجمالية إلى مستوى مذهل يبلغ 1.1 تريليون دولار إذا سُعر الطرح العام الأولي لـ"سبيس إكس" عند تريليوني دولار، وهو تقييم مستهدف سبق أن ذكرته "بلومبرغ".

وحتى عند تقييم يبلغ 1.75 تريليون دولار، سيظل قادراً على بلوغ ذلك المستوى غير المسبوق، عند إضافة حصته البالغة 292 مليار دولار في "تسلا" (Tesla Inc)، وحصصه في شركات أخرى متنوعة.

كان ماسك، البالغ 54 عاماً، أغنى شخص في العالم منذ نحو عامين، لكن صعوده نحو ثروة بتريليون دولار يمثل حقبة جديدة من الثراء الفاحش، ويؤكد التركّز الهائل للأموال في عصر التكنولوجيا.

وقد لاقى صعوده استحساناً من أولئك الذين يرونه رائد أعمال وصاحب رؤية ثاقبة، كما أثار قلق منتقدين يرون في ثروته وانخراطه السياسي دليلاً على اتساع عدم المساواة والنفوذ غير المقيد.

يقيم مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات حالياً "سبيس إكس" عند 1.03 تريليون دولار، استناداً إلى تقييمها البالغ 800 مليار دولار في عرض عطاء في ديسمبر 2025، وقيمة "إكس إيه آي" (xAI) في جولة تمويل في يناير 2026، قبل أن يدمج ماسك الشركتين بعد شهر.