"المملكة القابضة" توزع مليار ريال استثنائيا عن النصف الأول

قرر مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، توزيع أكثر من مليار ريال أرباحا نقدية استثنائية للمساهمين عن النصف الأول من 2026.

الشركة أوضحت عبر بيان في "تداول" اليوم الاثنين، أن المساهمين سيحصلون على هذا التوزيع النقدي المرحلي البالغ 0.27 ريال للسهم كتوزيع إضافي، بجانب توزيعات الأرباح النقدية السنوية البالغة 0.28 ريال للسهم عن 2025، والمعتمدة من قبل الجمعية العامة العادية، التي يجري صرفها على أساس ربع سنوي خلال 2026.

بينت أن تاريخ الأحقية سيكون يوم 24 يونيو الجاري، على أن يتم التوزيع في 9 يوليو المقبل، منوهة لجميع مساهميها بضرورة تحديث بياناتهم البنكية، لضمان إيداع الأرباح النقدية في حساباتهم مباشرة.

"المملكة القابضة" كانت قد حققت ربحا صافيا بلغ 268.88 مليون ريال في الربع الأول من العام، بانخفاض 37.7% على أساس سنوي، وفقا لإفصاح سابق، حيث أرجعت ذلك إلى عدة عوامل، بينها تراجع إيرادات توزيعات الأرباح وارتفاع تكاليف الفنادق والتكاليف التشغيلية الأخرى.

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استراتيجية الاستثمار طويل الأجل التي انتهجتها "المملكة القابضة" على مدى أكثر من عقد، تحولت إلى واحدة من قصص النجاح الاستثمارية لشركة سعودية في قطاع التقنية العالمي، بعدما ارتفعت القيمة السوقية لاستثماراتها المرتبطة بشركات إيلون ماسك إلى 25.6 مليار ريال، مقارنة بإجمالي استثمارات 3.38 مليار ريال منذ 2011، أي بزيادة 7.6 مرة.

القفزة الأخيرة جاءت بعد إدراج "سبيس إكس" في بورصة ناسداك، ما يعد أكبر طرح عام أولي في التاريخ، حيث أعلنت "المملكة القابضة" امتلاكها 42.4 مليون سهم من فئة "A"، لترتفع قيمة حصتها إلى 6.83 مليار دولار، مقابل قيمة دفترية 4.47 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2026.

"المملكة القابضة" التي تأسست في 1980 تعمل في عدة قطاعات متنوعة، مثل السياحة والعقارات والإعلام والترفيه والتكنولوجيا والتعليم والطيران والنقل والخدمات المالية، ما جعل قيمتها السوقية تصل إلى 46.8 مليار ريال، ويملك فيها رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال 78% من رأس المال، وصندوق الاستثمارات العامة حصة 17%.