"المملكة القابضة" تتفق مع "سمو" على تطوير مشروع عقاري في الرياض

وقعت شركتان تابعتان لـ "المملكة القابضة"، اتفاقية مع "سمو العقارية"، لإدارة تطوير البنية التحتية وتسويق وبيع الأراضي السكنية والتجارية بمشروع يقع في مدينة الرياض.

"المملكة القابضة" أوضحت عبر بيان في "تداول" اليوم الثلاثاء، أن الشركتين التابعتين هما "المملكة للتطوير العقاري المحدودة" و "المركز التجاري المحدودة"، وقعتا الاتفاقية مع "سمو العقارية" بصفتها مديرا حصريا للتطوير، لإدارة أعمال تطوير البنية التحتية وتنسيق التصاميم والإشراف على التنفيذ والتسويق وبيع قطع الأراضي السكنية والتجارية لقطعة أرض تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 3 ملايين متر مربع في مدينة الرياض.

أشارت إلى مدة التطوير والتنفيذ 36 شهرا، تبدأ من تاريخ الاعتماد الرسمي لمخططات المشروع من قبل الجهات المختصة، مع جواز تمديدها في حالات القوة القاهرة أو التأخير غير المنسوب إلى مدير التطوير، مبينة أن القيمة الإجمالية للعقد، تتمثل في ما نسبته 6.5% من إجمالي تكاليف تطوير المشروع كأتعاب لإدارة التطوير، وما نسبته 2.5% من إجمالي قيمة مبيعات المشروع كأتعاب لإدارة التسويق والمبيعات.

الشركة توقعت أن يحقق المشروع مبيعات إجمالية 4 مليارات ريال ، إلا أن ذلك يخضع لظروف السوق السائدة وقت التنفيذ، مبينة أنه الأثر المالي سينعكس تدريجيا خلال فترة تنفيذ المشروع عبر رسملة تكاليف تطوير البنية التحتية ضمن الشركتين التابعتين، وإثبات أتعاب إدارة التطوير ومتحصلات المبيعات وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية المعمول بها والمراحل الرئيسية للمشروع.

يشمل نطاق عمل "سمو العقارية"، إعداد خطط التطوير والجداول الزمنية، والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، إضافة إلى إدارة تصميم وتنفيذ البنية التحتية، والإشراف على المقاولين والاستشاريين، وتسويق وبيع قطع الأراضي المطوّرة، حيث سيخضع تنفيذ أعمال التطوير للميزانيات والجداول الزمنية المعتمدة، وبإشراف الاستشاري الذي سوف يتم تعيينه من قبل الملاك.