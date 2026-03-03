"المملكة القابضة" : الحصة في "سبيس إكس" قد تصل إلى 22 مليار ريال

"المملكة" أوضحت عبر بيان في "تداول" اليوم الخميس، أن القيمة الدفترية لحصتها الحالية تبلغ 16.76 مليار ريال (4.47 مليار دولار) كما في القوائم المالية بنهاية الربع الأول، والمصنفة ضمن الاستثمارات بالقيمة العادلة عبر الدخل الشامل الآخر.
"المملكة القابضة" أفصحت عن أن الأمير الوليد بن طلال المساهم الرئيسي ورئيس مجلس إدارة "المملكة القابضة"، يمتلك بصفته الشخصية وباستقلالية تامة عن الشركة 0.29% من أسهم "سبيس إكس".
وكانت "سبيس إكس" أعلنت في إفصاح قدمته إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أمس الأربعاء، أنها تخطط لتحديد سعر ثابت قدره 135 دولارا للسهم في اكتتابها، ما يضع تقييمها عند 1.77 تريليون دولار، بافتراض إتمام صفقات الطيف الترددي التي أبرمتها مع "إيكو ستار" و"كيرسور"، ما يجعلها سابع أكبر شركة في أمريكا من حيث القيمة السوقية متفوقة على "تسلا".