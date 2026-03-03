"المملكة القابضة" : الحصة في "سبيس إكس" قد تصل إلى 22 مليار ريال

كشفت شركة المملكة القابضة، أنها تمتلك حاليا نسبة 0.34% من أسهم "سبيس إكس" التي تقدمت بطلب طرح عام أولي بهدف الإدراج في بورصة "ناسداك".

"المملكة" أوضحت عبر بيان في "تداول" اليوم الخميس، أن القيمة الدفترية لحصتها الحالية تبلغ 16.76 مليار ريال (4.47 مليار دولار) كما في القوائم المالية بنهاية الربع الأول، والمصنفة ضمن الاستثمارات بالقيمة العادلة عبر الدخل الشامل الآخر.

ببينت أنه حتى الآن لم يعلن بعد بصورة رسمية سعر سهم الطرح العام الأولي النهائي أو التقييم الناتج عنه لشركة "سبيس إكس"، وقد أشارت تقديرات السوق المختلفة والتقارير الإعلامية إلى نطاقات متعددة من التقييمات المحتملة، غير أن "المملكة القابضة" ليست في وضع يمكنها من تأكيد أي تقييم محدد هذه المرحلة.

الشركة استعرضت الأثر التوضيحي التقديري على القيمة العادلة لاستثمارها عند مستويين مختلفين من التقييم، حيث ستكون حصة "المملكة القابضة" 16.76 مليار ريال (4.47 مليار دولار)، عند تقييم "سبيس إكس" بـ 1.25 تريليون دولار، فيما ستكون 21.26 مليار ريال (5.67 مليار دولار) عند التقييم بـ 1.75 تريليون دولار.

"المملكة القابضة" أفصحت عن أن الأمير الوليد بن طلال المساهم الرئيسي ورئيس مجلس إدارة "المملكة القابضة"، يمتلك بصفته الشخصية وباستقلالية تامة عن الشركة 0.29% من أسهم "سبيس إكس".

وكانت "سبيس إكس" أعلنت في إفصاح قدمته إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أمس الأربعاء، أنها تخطط لتحديد سعر ثابت قدره 135 دولارا للسهم في اكتتابها، ما يضع تقييمها عند 1.77 تريليون دولار، بافتراض إتمام صفقات الطيف الترددي التي أبرمتها مع "إيكو ستار" و"كيرسور"، ما يجعلها سابع أكبر شركة في أمريكا من حيث القيمة السوقية متفوقة على "تسلا".