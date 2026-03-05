الخميس, 5 مارس 2026 | 16 رَمَضَان 1447
"المعمر" توقع عقدا مع "هيوماين" لبناء مركز بيانات بـ 1.88 مليار ريال

«الاقتصادية» من الرياض
الخميس 5 مارس 2026
وقعت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس" عقدا مع شركة هيوماين (HUMAIN) لتصميم وبناء مركز بيانات خاص بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بأكثر من 155% من إجمالي إيراداتها لعام 2024، أي ما يعادل 1.88 مليار ريال.

الشركة أوضحت في بيان على"تداول" اليوم الخميس، أن ترسية العقد كانت بتاريخ 23 ديسمبر 2025، وتبلغ مدة العقد 12 شهرا، مع هيوماين التابعة لصندوق الاستثمارات العامة.

ذكرت أن العقد يتضمن تصميم وبناء مركز بيانات مخصص لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي الإيجابي لهذا العقد على نتائجها المالية ابتداء من الربع الثاني من العام المالي 2026.

