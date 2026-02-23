الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الخميس, 5 مارس 2026 | 16 رَمَضَان 1447
الشركات

المتحدة : ملتزمون بتغطية وثائق التأمين سارية المفعول

«الاقتصادية»
«الاقتصادية» من الرياض
الاثنين 23 فبراير 2026 8:54 |1 دقائق قراءة
المتحدة : ملتزمون بتغطية وثائق التأمين سارية المفعولالمتحدة للتأمين التعاوني

توقعت الشركة المتحدة للتأمين التعاون، أن يكون لقرار هيئة التأمين بخصوص إيقاف إصدار أو تجديد وثائق التأمين للمركبات، تأثير سلبي على نتائجها المالية خلال 2026، ولا يمكن قياس أثره حاليا.

"المتحدة" أوضحت عبر بيان في "تداول" اليوم الاثنين، أن القرار لن يؤثر على قدرتها في الوفاء بالتزاماتها، ولا يمس بأي شكل من الأشكال مصالح المؤمن لهم الذين يملكون وثائق تأمين سارية المفعول قبل تاريخ الإيقاف.

الشركة كانت قد تسلمت الخميس الماضي خطابا بإيقافها عن إصدار أو تجديد وثائق التأمين من 19 فبراير الجاري، لمخالفتها تعليمات إشرافية ورقابية.

أكدت أنها ستسعى لوضع إجراءات تصحيحية فعالة وعملية للالتزام التام بالمتطلبات النظامية بالتنسيق مع هيئة التامين، موضحة أن الإيقاف يسري على منتجات تأمين المركبات، وأن بقية المنتجات لا تزال متاحة.

