"المتحدة" تتلقى عدم ممانعة على التصرف بوديعة الــ 60 مليون ريال

تلقت الشركة المتحدة للتأمين التعاوني، عدم ممانعة هيئة التأمين على التصرف بالوديعة النظامية، المودعة من قبل الشركة لصالح الهيئة والبالغة قيمتها 60 مليون ريال.

"المتحدة" أوضحت عبر بيان في "تداول" اليوم الأربعاء، أن الهيئة سمحت للشركة بالتصرف بالوديعة، بما يسهم في الحفاظ على حقوق المساهمين والمؤمن لهم والدائنين، ويعزز من جهود الحفاظ على استمرارية الأعمال التشغيلية.

الشركة بينت أنها ستعمل وفقا لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية، على إعادة تكوين الوديعة النظامية مجددا وفق المتطلبات النظامية.

الشركة المتحدة للتأمين التعاوني كانت قد أعلنت عدم تمكنها من نشر النتائج المالية السنوية للعام 2025 على موقع السوق المالية السعودية "تداول" في الوقت المحدد، لعدم الانتهاء من مناقشة مراجعي الحسابات في بعض متطلبات الفحص اللازمة لغرض إنهاء أعمال مراجعة القوائم المالية السنوية.

وكانت قد تسلمت 23 فبراير الماضي قرار هيئة التأمين بخصوص إيقاف إصدار أو تجديد وثائق التأمين للمركبات، وتوقعت عدم وجود أثر سلبي له على نتائجها المالية خلال 2026، وأنه لن يؤثر على قدرتها في الوفاء بالتزاماتها، ولا يمس بأي شكل من الأشكال مصالح المؤمن لهم الذين يملكون وثائق تأمين سارية المفعول قبل تاريخ الإيقاف الذي بدأ في 19 فبراير.